Folla. F. pensait déjà à la rupture. Elle n’aimait pas le mot plus juste de «divorce». Mais va-t-elle pouvoir vivre sans la présence à ses côtés d’un homme, et surtout son mari, Adil ? Rien que d’y penser, elle eut froid dans l’épine dorsale, à toute la colonne vertébrale et même à la moelle épinière. Le malheur, pour elle en particulier, c’est qu’elle n’a plus personne, en ce bas monde : «À part mon Dieu, qui donc va s’occuper de moi ?» pensa –t—elle tout bas avant de continuerr : «À voir avec soi Allah, et avoir peur de l’avenir ? Jamais ! C’est décidé ! Je vais entreprendre les démarches du divorce, après avoir trouvé la bonne avocate, et plus rien ne m’arrêtera. La peur ne me barrera plus le chemin de la liberté ! C’est beaucoup mieux que de continuer à vivre dans un milieu de tromperie !» Là aussi, elle se sentit pousser des ailes ! C’est au moment où elle commençait à réfléchir, que l’époux franchit le pas de la porte, souriant, comme il le faisait à chaque fois qu’il enjambait le pas de la porte d’entrée.

«Ton portefeuille est sur le bahut !» gronda-telle avec une intonation qui parut bizarre à Adil lequel était loin de se douter de ce qui allait lui arriver. Sa face blême vira au rouge sang. L’homme eut soudain envie de savoir ce qui a pu mettre son épouse dans cet état. Il la regarda un instant, puis se décida à parler, avec un accent qui n’était pas le sien : «Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond cette matinée. Et cette tête que tu fais depuis un bon moment, ne me plait pas du tout !» Mme ne répondit pas. Elle semblait perdue dans les nuages de cette journée grise. Ses pensées sont en plein abime ; elle en a le tournis ! «Tu as aussi et probablement, envie de bien comprendre ce qui m’est arrivé depuis deux heures ? Ouvre ton portefeuilles, et là, tu verras, en fin de lecture du mot, et tenteras de comprendre, ce qui m’est arrivé, surtout, ce qui nous arrivera.» La présidente n’avait plus qu’ à annoncer la mise en examen du dossier. Toute cette histoire vous a été rapportée par des «morceaux de phrases» pour ne pas trop ennuyer les lecteurs.