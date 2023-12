Une centaine de personnes ont observé, hier, devant la daïra d'El Khroub, un sit-in en signe de protestation contre la liste des attributaires de logements récemment publiée. Les contestataires ont confié avoir été injustement exclus de la liste des bénéficiaires, faisant remarquer que «leurs dossiers sont plus anciens que d'autres»; néanmoins, ont-ils expliqué, «ils se retrouvent carrément écartés». Ceux-là même ne manqueront pas d'ajouter que «certains bénéficiaires ne résident même pas en Algérie», proposant (même) de divulguer leurs noms. Après avoir demandé l'intervention du chef de daïra, les récalcitrants menacent d'aller plus loin dans leur mouvement, par l'entame d'une grève de la faim, si les autorités ne donnent pas suite à leurs doléances, exigeant une réaction du wali. Il s'agit d'une liste relative aux logements sociaux que certains attendent depuis 10 ans, alors que d'autres, dont les constructions seront éradiquées à cause de leur état, ont été écartés.