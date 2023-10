Les ossements de 46 chouhada de la Guerre de Libération nationale, ont été exhumés samedi, a rapporté la cellule de communication, sur la page facebook de la wilaya d'Annaba.

Les ossements ont été transportés depuis le cimetière de Bouhdid, jusqu'au siège de l'APC, par les éléments de la Protection civile assistés d'un médecin légiste, en présence des éléments des services de la sûreté de wilaya et de la Gendarmerie nationale ainsi que plusieurs représentants de la famille révolutionnaire. Les 46 valeureux et glorieux chouhadas devront reposer en paix, avec leurs pairs, tombés au champ d'honneur, après leur réinhumation au carré des Martyrs, incessamment, soit à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la Guerre de Libération nationale. Ils seront les premiers à être inhumés au niveau du nouveau cimetière des martyrs, en cours de réalisation au pied de «Maqam Echahid». Depuis l'érection de ce monument emblématique de l'histoire révolutionnaire de la wilaya d'Annaba, aucune opération de réhabilitation n'a été effectuée, ne serait-ce que pour la mémoire de ceux qui y reposent. L'état piteux de ce lieu de mémoire historique qu'est «Maqam Echahid» n'est qu'un mastodonte de béton orné de bronze n'a, à aucun moment suscité une quelconque attention des ex-responsables de la wilaya. Ces derniers, pour qui la célébration des fêtes nationales, dont en particulier le 1er Novembre et le 5 Juillet, était limitée à la pose d'une gerbe de fleurs, l'écoute de l'hymne national et la lecture de la Fatiha au pied d'un «Maqam Echahid» dépourvue de cimetière! Mieux (ou pis encore), les annexes de «Maqam Echahid» à savoir le musée du Moudjahid et la bibliothèque, sont négligées d'une manière outrageante! Une situation regrettable, tant pour le statut de la wilaya d'Annaba que pour les épisodes de son histoire. Cependant, estimant à sa juste valeur l'histoire révolutionnaire de la wilaya et le lourd tribut qu'elle a payé par les vies de ses chouhada, Annaba a fini par avoir le mérite d'un carré des Martyrs à la mesure de sa renommée.

En effet, dès sa prise des commandes de la wilaya, Abdelkader Djellaoui a, après une visite au sanctuaire des Martyrs, décidé la réalisation d'un cimetière dont il a exigé l'achèvement le 1er Novembre. C'est pour dire qu'Annaba prépare déjà la célébration de cette date phare, qu'est le déclenchement de la Guerre de Libération nationale. En effet, quand la volonté bienveillante pointe du nez, les résultats des efforts ne peuvent être que probants. C'est le cas de le dire dans ce cas de figure où le patrimoine historique de la révolution à Annaba, vient d'être (re)mis en valeur. Cet intérêt particulier qui a disparu des agendas des ex-responsables de la wilaya, est revenu sur la scène locale ravivant le sentiment, chez les habitants «d'appartenance». Pour la première fois depuis des années, les habitants d'Annaba ressentent un avant-goût de cette célébration qui a perdu de son éclat. Celle-ci est ravivée par les travaux de réhabilitation engagés, sur instruction du wali. Une initiative saluée par les Annabis, qui auront désormais un vrai cimetière de chouhada. Un carré des Martyrs qui va immortaliser la mémoire collective d'une même histoire, car, à Annaba, seul existe le cimetière de Sidi Salem et il ne compte que les obus déversés par des avions bombardiers, comme témoins, des noms de martyrs. Un cimetière, dont l'entretien est occasionnel. Ce carré des Martyrs, qui relève du patrimoine historique et témoigne de l'horreur d'un colonialisme barbare, a plus que jamais besoin d'une mise en valeur et d'une restauration, afin de préserver la mémoire d'un passé, seul legs aux générations futures. Aujourd'hui, avec la création d'un vrai cimetière des Martyrs et un musée du Moudjahid et pourquoi pas une bibliothèque dédiée à la mémoire de la lutte, à Annaba.

Les célébrations des fêtes nationales auront un autre goût pour les Annabis, chaque famille compta au moins un chahid.