Un ouvrier exerçant dans un chantier à Tizi Ouzou est décédé samedi après une chute sur le lieu de son travail. La victime, âgée à peine de 25 ans, a fait une chute mortelle alors que son collègue est grièvement blessé pour les mêmes raisons. Ce dernier est âgé, quant à lui, de 27 ans. L’ouvrier blessé a été évacué en urgence vers le Centre hospitalo-universitaire Nedir-Mohamed de Tizi Ouzou. La protection civile a précisé que l’accident s’est produit vers 8h 30, sur un chantier, sis au Sud-ouest de Tizi Ouzou. Les deux victimes ont fait une chute du dixième étage d’un immeuble en construction. La veille, un autre homme avait fait une chute mortelle dans un chantier au quartier « Salhi 02 » dans la commune de Tizi Ouzou. La victime, âgé de 70 ans, a fait une chute mortelle dans l’après-midi, à 17h30 plus exactement. La dépouille de la victime a été transportée vers la morgue du CHU Nedir-Mohamed, par les éléments de la protection civile. En outre, quatre blessés d’une même famille ont été enregistrés suite à l’explosion d’une bouteille de gaz butane au rez-de-chaussée d’une bâtisse (R+ 4) au niveau du village Maayache dans la commune de Mizrana (près de Tigzirt sur mer). L’accident s’est produit à 10h 32 min. L’explosion a fait quatre blessés d’une même famille. Il s’agit du père âgé de 27 ans, la mère de 27 ans, un nourrisson de 3 mois et un enfant de 4 ans. Les victimes ont été transférées vers l’EPH de Tigzirt. Il y a lieu de souligner que les éléments de la protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou ont opéré dans plus de 30 000 interventions, durant toute la l’année 2023. Dans le chapitre des secours et des évacuations, le même service a effectué 18 000 interventions alors que dans celui des incendies, on a enregistré 2500actions sur le terrain. Au sujet des accidents de la route, le bilan annuel fait ressortir 1600 interventions. Au total, on déplore 26 morts et 1887 blessés sur les routes en 2023 dans la wilaya de Tizi Ouzou dont la majorité a été signalé sur la RN 12, reliant Tadmait à Azazga via Tizi Ouzou, soit un taux de 35 %. Au volet des incendies, les chiffres font ressortir 1096 départs de feux parmi lesquels 200 sont classés importants. Les flammes ont pulvérisé 1930 ha de couvert végétal, dont 810,30 de forêts, 604,50 de maquis, 496,05 de broussailles, 19, 50 de blé sur pied et 91,72 et 212 ha d’arbres fruitiers. La protection civile de Tizi Ouzou a révélé en outre qu’elle est intervenue 2202 fois sur les huit plages de la wilaya. On déplore trois morts par noyade alors que dans toutes les autres noyades, les nageurs qui en ont été victimes ont eu la vie sauve grâce à l’intervention prompte et efficace des maitres-nageurs.