Bir Mourad Raïs qui possède le tribunal le plus «indexé» sur le plan «délits et crimes» de la cour d'Alger, reste, sans conteste, la juridiction «chérie» de la chancellerie. Avec ses beaux et grands quartiers, où crèche une bigarrée, populeuse et diversifiée population, le territoire de cette cour a vu le pouvoir décidé à aller vers l'ouverture prochaine du tribunal de Bouzaréah.

Cette nouvelle a d'abord réjoui les jeunes magistrats qui viennent de rejoindre la juridiction sise au quartier chic de la cité de «Mohand - Saïd Hamdine» où se trouvent, outre le siège de l'APC, les impôts de la daïra, la sûreté urbaine, et plus d'une Demi-millier de cabinets d'hommes de loi en robe noire.

Mercredi dernier, il faisait beau avec une brise marine ramenée par le couloir naturel qu'est le «ravin de la femme sauvage» rue des frères Bouaddou, là où s'élève le tribunal administratif d'Alger.

Ce tribunal se situe sous le tribunal de Bir Mourad Raïs qui est lui, aménagé à quelques hectomètres, au dessus du luxueux quartier huppé de Sidi-Yahia, et en plein centre de la localité «coloniale». Malgré son style «plouc», et sa dangereuse situation, (il se trouve à quinze mètres d'une grande station-service), cette très importante juridiction savamment et sagement guidée par la formidable Farida Slimani, la présidente «téléguidée» par son seul savoir et sa conscience, rend, grâce à un personnel choisi sur mesure, d'immenses services aux citoyens nombreux à avoir des problèmes avec les administrations. Tout citoyen qui se présente au guichet unique, est immédiatement, satisfait, malgré quelques rares et justifiés ratés.

Juste à côté, le siège de la modernisation, «bombe le torse» au beau milieu de l'ancien et centre de rencontres actives se croisant du matin au soir, sur la belle placette de la ville de Bir Mourad Raïs (Alger).

Deux mille mètres plus bas, au «Ruisseau», s'élève, haut dans le ciel bleu du triolet Kouba-Ravin-Ruisseau, le siège de la cour d'Alger, où s'affairent depuis maintenant onze mois, le duo d'acier Dounia zed Guellati/Lotfi Boudjemââ, la délicieuse présidente et le procureur général, engagés pour le redressement de la première juridiction du pays!