La force de l'obligation! Vous imaginez qu'en 2023, les TV Oled de LG, les climatiseurs intelligents ou les réfrigérateurs sortis d'un autre monde, sont assemblés en Algérie? En effet, le géant sud-coréen marque un jalon significatif en assemblant plus de 99% de ses produits localement, témoignant d'un engagement fort envers le «made in bladi». Mahdi Taïbi, Home Entertainment Retail and Marketing Product Manager chez LG Electronics, partage avec fierté cette étape clé dans l'évolution de la présence de LG en Algérie. «Moins de 1% des produits que nous avons commercialisés cette année ont été importés», souligne-t-il, mettant en lumière l'effort considérable déployé par LG Algérie pour renforcer l'économie locale. Cet accomplissement ne se limite pas aux téléviseurs, mais englobe l'ensemble de la gamme de produits proposée par LG Algérie, des climatiseurs intelligents aux réfrigérateurs innovants en passant par les machines à laver innovantes. Mahdi Taïbi souligne que les téléviseurs ont célébré cette année leur 10e année de production en Algérie. Cette longévité témoigne de l'engagement continu de LG à favoriser la croissance industrielle du pays. «Tout, je dis bien tout, que ce soit les climatiseurs ou les téléviseurs haut de gamme ou ultra haut de gamme, est assemblé localement», assure-t-il, anticipant le fait que cette approche sera maintenue pour les nouveautés prévues l'année prochaine. Bien que certaines pièces clés soient encore importées, Taïbi répète que le processus d'intégration se renforce progressivement. Un contrôle rigoureux, impliquant des ingénieurs coréens et algériens, est mis en place afin de garantir la qualité des produits, conformes aux normes mondiales de l'électroménager. «Des ingénieurs coréens et algériens procèdent au contrôle rigoureux de tous les produits qui sortent de nos unités de montage», assure-t-il, «ce qui permet de garantir la qualité qui fait la réputation de notre entreprise», ajoute-t-il, soulignant également la garantie de deux ans sur tous les produits et la disponibilité d'un service après-vente avec 30 succursales réparties à travers tout le pays. Afin d'encourager les consommateurs à découvrir cette révolution «made in bladi», il invite chaleureusement à visiter les showrooms de LG, surtout que des promotions exclusives, valables jusqu'au 28 décembre prochain, sont en cours au niveau de tout les showrooms de LG. Le même responsable revient sur l'objet de la rencontre qui est la présentation de la gamme TV de l'entreprise sud-coréenne commercialisée actuellement. Enthousiaste, il annonce l'arrivée imminente du Qned de LG, prévue pour le mois de janvier prochain. Le Qned représente le summum du haut de gamme, juste derrière le renommé Oled, considéré comme le meilleur téléviseur au monde depuis 11 ans. Ces nouveaux téléviseurs promettent une expérience visuelle immersive, restituant des images vives avec une profondeur et des détails accrus, tout en préservant des noirs profonds dans les parties sombres. Mahdi Taïbi réitère l'engagement de LG à innover et à évoluer en combinant de manière unique la technologie Quantum Dot et NanoCell avec les MiniLED, offrant une palette de couleurs révolutionnaire. «Les prix sont en train d'être étudiés pour répondre aux attentes des consommateurs. Ils seront révélés en temps opportun», déclare-t-il, laissant entrevoir une gamme qui s'adapte aux divers besoins du marché algérien. Faisant écho aux récentes avancées matérielles, il met en avant les efforts continus de LG pour améliorer l'expérience client. «Ce nouveau téléviseur va dans ce sens», conclut-il, soulignant l'engagement de LG à offrir une expérience d'utilisateur exceptionnelle.