«La voie à la mobilité est ouverte aux étudiants entre les établissements universitaires nationaux, de sorte que chacun puisse poursuivre ses études dans un établissement autre que son institution d'origine», a affirmé le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari.

Il intervenait depuis le siège de la tutelle, à Alger, à l'occasion de la cérémonie de signature électronique d'une décision ministérielle relative à la mobilité universitaire des étudiants. Plus explicite, Baddari a révélé que «cette mobilité concerne 114 établissements universitaires, elle permet aux étudiants de consolider leurs connaissances et leur formation en passant d'un établissement d'origine à un établissement hôte». Il y a de bonnes raisons de croire à la nouvelle mesure prise par le ministre de l'Enseignement supérieur. Il s'agit d'une mesure qui s'inscrit en droite ligne de la nouvelle démarche de la tutelle, qui vise à encourager les étudiants à obtenir deux diplômes universitaires. L'objectif visé par l'offre «de double licence» de Baddari, vise à permettre de rapprocher avantageusement les étudiants du monde du travail.

Une offre qui motive non seulement les étudiants qui cherchent à développer leur connaissances et avoir un bon bagage universitaire, afin de maximiser leurs chances de réussite, mais aussi les étudiants orientés vers des formations autres celles qui les passionnent. En attendant de voir les résultats de cette démarche, il est évident de noter que celle-ci n'est pas la seule mise en place à l'effet d'établir de plus en plus de connexion entre le secteur économique et l'université, dont le ministre a fait son cheval de bataille.

Baddari avait, un peu plus tôt dans la journée, mis l'accent sur «l'importance d'accompagner les étudiants porteurs de projets innovants pour suivre l'état d'avancement de leurs projets et prendre en charge leurs préoccupations en matière de création de leurs propres start-up et microentreprises». Il prenait la parole à partir de l'Usthb de Bab Ezzouar, en marge d'une visite de travail qu'il a effectué avec le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, Yacine El-Mahdi Oualid. Une visite qui se veut être une occasion «d'encourager les porteurs de projets innovants, notamment les diplômés de juin dernier, en vue de suivre l'état d'avancement de leurs projets et prendre en charge leurs préoccupation», a déclaré Baddari. Il a, à l'occasion de la célébration du

69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de Novembre présidé, au siège du ministère, à minuit, la cérémonie de lever des couleurs, en présence des cadres du secteur. La célébration de cet anniversaire se veut un hommage aux chouhada de la Guerre de Libération nationale et la réaffirmation de «l'engagement à parachever le processus de construction d'une université à même de former une génération de diplômés intègres, compétents et engagés», a-t-il dit.

Le ministre a, par ailleurs, évoqué les nouvelles mesures prises par le secteur, dont la bourse universitaire portée à 2000 DA/mois, en application d'une décision prise en Conseil des ministres, annonçant, par la même occasion, le lancement prochain de plusieurs plates-formes de services.