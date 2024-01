Il est temps de s’occuper du renforcement des structures de la justice, car les magistrats peinent et piétinent souvent, par l’énormité des rôles, des bévues des magistrats de la 1ère instance, et trop souvent, des appels « superflus, comme par exemple, ceux afférent aux accidents mortels, où les chauffards condamnés voient le parquet interjeter appel ! « Que veut-on ? Que le coupable soit envoyé à la potence ? Qu’il ait les chevilles sciées ? Qu’il soit pendu haut et court ? »s ‘ insurge un vieil avocat du bâtonnat de Boumerdès, en déplacement de travail au tribunal d’El Harrach, où il renditune visite de courtoisie à Choukri Lalàà, le procureur de la République, qui avait malheureusement, quitté il n’y a pas si longtemps, le tribunal de Boudouaou (cour de Boumer dès), où d’excellentes choses furent réalisées par ce dynamique magistrat.

À propos de magistrats, notons qu’une grosse vague de jeunes a regagné ses nouvelles affectations avec rigueur, sérieux et vigilance, attendu que cette frange de jeunes magistrats a été formée par de vieux magistrats rompus à tous les coups bas, quand ils exerçaient sous le fameux article 120 du parti unique, puis sous la dictée des instructions, en 1992, etc. Les Med Mounir Larbaoui, Soumaya Kas soul, Khellafi, Brahmi, Sid-Lakhdhar, Gasmi, Karima Me gari, Denni, Ben sari, Ammar Kandi, Saïd Mana, Med Boukha tem, Bouzid Kheloufi, ont été les «piétinés» d’un moment, mais pas tout le temps ! Heureusement !