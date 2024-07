Plus de mille jours, après le malheureux et regrettable incident, qui a vu l'ex bâtonnier de la capitale, être évacué de la cour vers les, et déclencher un mouvement sans précédent des robes noires, qui soulevèrent un tel boucan que les plus insensibles eurent la chair de poule surtout au moment où plus de mille cinq cents gorges lancèrent un émouvant et mobilisateur «kassaman» qui glaça l'ambiance, surtout du côté des trois cents jeunes avocats les quels s'en donnèrent à coeur joie en ce dimanche gris et pluvieux par intermittence!

Rachida. G. la victime de diffamation, de la part de l'ex-fiancé, via facebook, voulait intervenir au moment des débats, que le juge voulait absolument circoncis, explicatifs, brefs, et sans histoire. D'ailleurs, le 1er conseiller de la 3ème chambre correctionnelle veillait au grain. L'audience marchait à merveille, et réunissait d'excellentes conditions car personne ne voulait à ce que personne vienne perturber le cours serein des débats qui doivent normalement aboutir à une sage et sensée sentence un juste où aucune partie ne doit et ne peut être lésée. C'est cela et pas autrement l'esprit de justice! C'est ainsi qu'au moment où Rachida. G. Plaça sa main sous le menton, prête à chialer, l'autre conseillère la regarda comme pour la prier de ne pas pleurer, du moins, pas au moment précis où le prévenu Tarek.T. Expliquait à la composition pénale de la cour, qu'il lui était pour l'instant impossible, de reconnaitre le délit pour la simple raison que les photos envoyées sur le compte de Rachida, sur face book. «Il faudrait reconnaitre, monsieur le président, madame et monsieur, les conseillers que c'est là, une opération purement interne et que personne d'autres que Rachida, n'a pu recevoir les photos de nos fiançailles, des photos sommes toutes agréables à voir, et franchement, je ne vois pas de quoi fouetter un chat, dans cette histoire d'un amour fort que nous avons agréablement vécu, mais qu'elle a sciemment sabotée de façon ridicule. Car, comment peut - on qualifier une rupture entre deux personnes qui résidaient à huit cent cinquante kilomètres l'un de l'autre, sans un sérieux motif qui puisse mener à la cassure d'un couple qui s'entendait, je le répète encore une fois, merveilleusement bien.»

Clamera à voix basse, sans s'emballer, le prévenu qui s'est bien débrouillé contrairement devant le Tribunal où il fut déstabilisé par un torrent de larmes versées cyniquement devant le juge unique, certainement ému au plus haut point par l'émotion de la femme, à telle enseigne que sa sentence fut simplement prise avec la chute de la dernière gouttelette de larmes de Rachida à qui je ne pardonne pas ces centaines de kilomètres avalés en aller et retour, aussi bien devant la première instance, que l'appel.