Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a présidé, jeudi, une réunion regroupant tous les directeurs des services agricoles des wilayas du pays en vue d'évaluer les récentes activités du secteur et de fixer les orientations nécessaires.

Tenue en visioconférence, cette réunion s'est déroulée en présence de cadres du ministère, des représentants de différents établissements et offices relevant du secteur et du secrétaire général de la Chambre nationale d'agriculture (CNA).

L'un des objectifs essentiels de cette réunion était de «rappeler» les priorités du secteur et de «s'enquérir» des préparatifs relatifs au lancement de la saison labours-semailles pour l'année 2023-2024. La réunion a été l'occasion de mettre en avant plusieurs mesures incitatives prises, sur instruction du président de la République, lors du Conseil des ministres tenu le 1er octobre 2023, en faveur des agriculteurs impactés par la sécheresse et les inondations. Ainsi, le ministère a souligné les efforts en direction de la dynamisation de l'activité agricole, à travers l'augmentation des superficies réservées à la culture céréalière, en application des instructions du président de la République visant à réduire les importations des produits de ce secteur stratégique. La rencontre a permis aussi d'évoquer le Programme national de reboisement, qui débutera le 25 octobre à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre. Le ministre Henni a appelé à accorder une grande importance à cette opération après les récents incendies qu'a connus le pays. Cette campagne a été confiée à la direction générale des forêts, avec l'accompagnement du Groupe génie rural (GGR).

Divers projets, dont ceux en cours de réalisation dont les silos et les centres de stockage de proximité pour renforcer les capacités nationales de stockage des céréales ont été recensés. À ce propos, une superficie de 40 000 hectares de terres a été consacrée à la céréaliculture dans la wilaya d'Oran, pour la saison agricole 2023-2.024, lancée jeudi depuis Oued Tlélat. Cette superficie a connu une augmentation après avoir atteint 36 000 ha, durant la saison écoulée, a indiqué la directrice des services agricoles, Karima Amrani, lors du coup d'envoi de la campagne labours-semailles, coïncidant avec la célébration de la 30e édition de la «Journée nationale de la vulgarisation agricole» et la «Journée mondiale de l'alimentation». Il est également prévu l'extension de la superficie irriguée destinée aux céréales à 6 000 ha au niveau de la plaine de M'léta, (sud de Oued Tlèlat). Cette opération viendra après l'entrée en service des stations de traitement et d'épuration des eaux usées (Step). La coopérative des céréales et des légumes secs (Ccls) d'Oran, fournira 32 000 quintaux (qx) de semences et d'engrais, a expliqué Mme Amrani, qui a relevé que «la priorité sera accordée aux agriculteurs sinistrés, frappés par la sécheresse, dont le nombre a atteint 1 110 pour une superficie de 18 000 ha».