Au moins 50 étudiantes et étudiants de Palestine, principalement de Ghaza ont pris part à un déjeuner organisé en leur honneur jeudi dernier. Une initiative lancée par le Master Chef Nassira Facih mondialement connue pour sa participation dans plusieurs manifestations internationales. Le déjeuner auquel se sont joints bénévolement, des artistes pour animer un mini- concert dont l'un des chanteurs du malouf les plus appréciés à Constantine Abdelhamid Fergati a eu lieu dans un restaurant prestigieux. L'ambiance était très amicale, ce qui nous a permis d'approcher quelques invités qui ne manqueront pas d'exprimer leur grande considération pour ce geste. Cependant, c'est avec une grande tristesse et amertume qu'ils expriment leur douleur à l'égard de l'injustice que vit leur pays, notamment la bande de Ghaza qui subit les atrocités inhumaines d'une entité qui n'a que trop duré. «C'est très rare qu'on a des nouvelles de nos parents, nous avons perdu beaucoup de membres de nos familles et on ne peut même pas être à leurs côtés», nous déclare une des étudiantes enchaînant que «c'est vrai que nous avons beaucoup de chance pour ne pas vivre ce cauchemard incessant, et heureusement qu'on est en Algérie et pas dans un autre pays».