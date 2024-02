Les accidents de la route font, hélas, trois fois, les choux gras de la presse nationale, depuis très longtemps.

Or, un accident, quel que soit sa nature, porte son nom. Il peut être par exemple, mortel, et c'est malheureusement, l'installation du deuil, la tristesse, l'amertume, la vie en noir, l'augmentation des veufs, veuves et surtout jeunes orphelins!

Une véritable grosse catastrophe s'installe dès lors, au sein des familles, aveuglées, par les très mauvaises nouvelles, annonçant qui, un papa, écrasé au virage du village voisin, qui, un écolier bousculé et tué sur place, par une mauvaise manoeuvre d'un poids lourd, dont les freins ont malheureusement, lâché en dernière seconde. Ou bien une mère de famille, mère de cinq enfants en bas âge, qui apprend par la gendarmerie du coin, que son époux a succombé à ses blessures, à la suite du violent dérapage de son véhicule, résultat d'un fol excès de vitesse. Ou bien encore, cette stupide folle collision en pleine circulation, qui a laissé sur le carreau, trois jeunes et très beaux étudiants, morts pour rien! Oui, pour rien, car, selon les enquêteurs contactés sur place, nous apprîmes que le jeune chauffard, était un chômeur de luxe, que rien ne poussait à faire de la gratuite vitesse. Tenez!

Le dernier bilan enregistré au cours de la dernière semaine du mois de janvier 2024, notre pays a compté malheureusement mille cent dix-neuf sinistres qui ont causé le décès de trente- cinq personnes, et mille trois cent quatre- vingt- douze blessés.

Le 7ème des décédés a été enregistré dans la seule wilaya de Tébessa, dont les routes pourtant frontalières, continuent à emporter des innocents tous les jours qu'Allah crée! Et ce ne sont que les accidents routiers. N'évoquons pas les incendies, les accidents domestiques, par dizaines, les sauvetages tous genres confondus, in-extremis, les diverses assistances, et les personnes en situation de danger.

Un hommage appuyé est adressé à la protection civile pour ses précieuses et précises infos.