La commune d’Azeffoun est distante du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou d’une bonne cinquantaine de kilomètres. Cette situation géographique au nord de la ville de Tizi Ouzou engendre pour cette région des difficultés de se développer économiquement. Aussi sa dotation d’un réseau routier performant est-elle vitale pour l’économie locale. Azeffoun et ses villages souffrent, en effet, de cet éloignement des principaux centres urbains depuis l’indépendance. Mais aujourd’hui, cela n’est qu’un mauvais souvenir. Azeffoun vient, en effet, d’ouvrir sa nouvelle gare routière.

L’infrastructure a été inaugurée avant-hier dimanche par le premier responsable de la wilaya de Tizi Ouzou dans une ambiance de joie et, surtout, de soulagement pour les populations locales. Cette nouvelle infrastructure est construite avec une très belle architecture d’autant plus qu’elle est située sur la façade maritime de cette ville à vocation purement touristique, un atout qui lui ouvre grand les portes du développement. Comme une gare a besoin de route, il a été procédé également à l’inauguration d’un important tronçon routier reliant plusieurs villages au chef-lieu de la commune via la RN 24.

Les villages qui vont donc bénéficier de cette route sont Tizza, Aït illoul et Khaibia dont les populations ont souffert durant plusieurs années de l’état de vétusté de ce tronçon devenu, avec le temps, carrément impraticable.

Ce chemin reliera donc les villages concernés dont la nouvelle gare inaugurée ce dimanche via la RN 24, une route longeant la façade maritime de Béjaïa jusqu’à Alger. Récemment, les transporteurs ont appelé les pouvoirs publics à procéder à des réfections dans les plus brefs délais pour leur permettre de poursuivre leur activité.

La RN 24 n’a, hélas, pas repris sa dimension de route nationale existante depuis le XIXe siècle depuis sa fermeture sur plusieurs tronçons et ce à cause de la décennie noire des années 1990. Il faut, en effet, rappeler que la RN 24 est longue de 66 km. À l’origine, elle a été ouverte à la fin du XIXe siècle par les autorités coloniales pour relier la capitale Alger à la ville de Béjaïa sur une distance de 222,3 km.

Les premiers travaux sur cette route qui longe la mer Méditerranée ont été entamés au niveau de la capitale Alger touchant plusieurs communes avant de traverser d’autres communes de la wilaya de Boumerdès, puis Tizi Ouzou et, enfin, Béjaïa.