Les projets structurants dont a bénéficié la wilaya de Béjaïa ont été au centre d'une visite d'inspection et de travail effectuée par le chef de l'exécutif, accompagné les élus nationaux et des responsables des directions exécutives concernées.

Ces projets routiers, dont la mise en service mettra fin à l'isolement des milliers de citoyens résidant sur les deux rives de l'oued Soummam, revêtent également une importance capitale sur les plans économique et social. Dans le cadre de ces visites de suivi sur le terrain des projets de développement structurants enregistrés au profit de Bejaia et afin de mettre la pression sur les entreprises réalisatrices afin d'accélérer le rythme des travaux, le wali a inspecté le projet de l'échangeur de Sidi Aïch, qui avait suscité une polémique suite à la décision de son déplacement à Ouzellaguen avant que l'on se rétracte, pour le maintenir à l'endroit prévu initialement. Cet échangeur, réalisé dans le cadre du projet de la pénétrante autoroutière reliant Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest, est présentement en réalisation sur le territoire de la commune d'El Flaye.

Accompagné à la fois du directeur des travaux publics et du représentant de la Société algérienne des autoroutes, le chef de l'exécutif a exhorté l'entreprise en charge des travaux à accélérer la vitesse d'exécution de des travaux et à redoubler d'efforts pour achever ce projet, qui lèvera immédiatement l'isolement des villages situés sur les deux rives de la Soummam. Les travaux de réalisation du pont reliant les communes de Bouhamza et Akbou avancent à un rythme satisfaisant, a-t-on constaté lors d'une deuxième halte.

Ce projet est de nature à mettre fin à l'isolement de la rive orientale de la vallée de la Soummam, à l'image des communes de Tamokra et Bouhamza, qui seront une fois le projet achevé, reliées directement à la commune d'Akbou, évitant ainsi les tracas des kilomètres parcourus et le détour par la zone d'activité de Taharacht. Les autorités de la wilaya ont, par ailleurs inspecté le projet d'un pont reliant les communes de Boudjellil et de Tazmalt. Lors de la dernière étape de sa visite, le premier magistrat de la wilaya a fait le point sur le taux d'avancement des travaux de réalisation, insistant sur la nécessité du respect des délais impartis, en renforçant les moyens matériels et humains nécessaires afin de le livrer et de le mettre en service dans les plus brefs délais.

Ce projet ouvre de nouveaux horizons à la relance du développement dans la région.