L'apparition de la fièvre aphteuse inquiète au plus haut niveau de l'État. Sa propagation risque de faire très mal au cheptel national. C'est pourquoi une mesure urgente vient d'être prise à Béjaïa pour. tous les marchés à bestiaux sont ferïmés pour une durée d'un mois. Il s'agit d'éviter des situations coûteuses. Cette mesure sera accompagnée par une opération de vaccination du cheptel bovin, dont l'âge dépasse les deux mois. Cette campagne détalera sur une durée d'un mois, selon l'inspection vétérinaire de la wilaya de Bejïaa, qui a mobilisé tous les vétérinaires de la wilaya, y compris les praticiens activant dans le secteur privé depuis dimanche dernier.

Parallèlement à ces mesures urgentes, les autorités sanitaires de la wilaya ont appelé les éleveurs à participer activement à la campagne de prévention en vaccinant leur cheptel, l'unique moyen de lutte contre cette maladie. Les éleveurs doivent, entre autres, confiner leurs bêtes et ne pas les mêler à d'autres troupeaux et également ne recevoir aucune bête étrangère sur leurs exploitations. Il va de soi que la désinfection des écuries de la ferme est l'autre impératif de l'heure. Les éleveurs de cheptel sont appelés aussi à seconder les équipes de vaccinations dans leur missions en les orientant et accompagnant sur le terrain. Les autorités sanitaires rassurent que le vaccin n'a pas de contre-indications. Pour l'heure des cas de fièvre aphteuse sont signalés dans la commune d'Akbou ou un avis du maire de la localité a été diffusé avertissant les éleveurs de la présence de la maladie virale contagieuse, incitant par la même occasion les éleveurs à vacciner leurs bêtes. La fièvre aphteuse est une maladie animale virale non transmissible à l'homme. Très contagieuse, elle reste l'une des préoccupations majeures des éleveurs et des autorités sanitaires et peut avoir des répercussions socio-économiques considérables. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a immédiatement réagi en lançant une campagne nationale de vaccination contre la fièvre aphteuse, à titre préventif, suite à la confirmation de cas de cette maladie animale dans certaines wilayas du pays.

«Suite à la confirmation de cas de fièvre aphteuse dans certaines wilayas du pays, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural lance, à titre préventif, une large campagne de vaccination au niveau national, et ce, afin d'anticiper sur la propagation de cette maladie», a-t-on expliqué dans un communiqué.À Béjaïa, la direction de l'agriculture a assuré que «toutes les mesures sont prises pour effectuer l'opération de vaccination dans les délais les plus courts, notamment, à travers la mobilisation des services vétérinaires au niveau du territoire national».