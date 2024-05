Lorsque nous évoquons les juridictions, ou d'une manière générale, la magistrature, les gens qui n'ont jamais été informés sur les us et coutumes propres aux tribunaux et cours de justice, ignoraient totalement que l'appareil judiciaire serait paralysé si par hasard, les greffiers s'absentaient une seule journée, en bloc. «Une audience ne peut se tenir en l'absence de la greffière.» lâche, Me M'Hamed Yahia - Mes aoud, Oh, bien entendu, il y a mille et une manières de palllier à la momentanée absence des sympathiques greffiers et greffières. Mais pour un laps de temps, seulement, car les milliers de fonctionnaires sont les seuls capables de perpétuer le magistral et quotidien mouvement des magistrats. À l'indépendance, ce furent les greffiers francophones, qui durent prendre la relève des magistrats et avocats pieds-noirs partis en masse, menacés qu'ils étaient par le sinistre et criminel groupe revanchard «OAS». Pour la jeune République démocratique et populaire, il y a avait une telle envie de gagner le défi, et ce, dans tous les domaines, que les étrangers, à l'époque, étaient curieux de voir, et même de constater une justice jeune et, par conséquent totalement inexpérimentée, réussir ses premiers pas! C'était le bon temps, et la belle entraide entre les services, où les jeunes recrues avaient une soif inaltérable d'apprendre. Dommage que les responsables sont allés vers une justice «tordue», si tordue, qu'actuellement, on s'empêtre encore dans de noirs et désarçonnants égarements incompréhensibles. Ah, si on avait opté pour la justice anglo-saxonne... Boh bref! Faisons avec les moyens du bord!

Avant que les successifs pouvoirs n'aient décidé de ne pas faire de la justice, une priorité dans la marche de la «révolution socialiste», les greffiers étaient à la hauteur de leur noble mission, celle d'être la clé-de-voûte de l'appareil judiciaire. Hélas, au fur et mesure que les années passaient, les greffiers allaient devenir la dernière roue de la charrette! Les anciens sont, là aussi trois hélas, déjà partis en retraite, et la question à poser, sera dure à avaler: qui va assurer la relève? L'école? Peut-être bien que oui, ou non. Alors à défaut de récompenses sonnantes et trébuchantes, un haut et sonore salut pour cette catégorie, en ces saintes journées bénies de «Chouel 1445/ Avril 2024»