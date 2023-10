En prévision d'une quelconque invasion de punaises, les responsables au niveau de l'aéroport international Mohamed Boudiaf de Constantine ont dressé un plan de prévention en prenant des mesures protectrices et de précaution pour empêcher l'infiltration de ce parasite.

Une invasion de la punaise de lit fait l'actualité en Europe et, notamment en France. Elles sont dans les bus, les trains, les gares enfin partout même dans les bagages des voyageurs à bord de vols en provenance de l'étranger. Dans ce contexte, le responsable de la sécurité intérieure à l'aéroport, Anis Bencharba, a déclaré que «plusieurs mesures préventives ont été prises, telles que des opérations de désinsectisation des bagages des voyageurs venant de pays étrangers», ne manquant pas d'ajouter que «les équipes d'intervention utilisent l'insecticide Alphytrine 2.5 avec des pulvérisateurs installés sur tous les vols». On apprend également que depuis jeudi passé, «une cellule de veille composée de différents professionnels, incluant des membres des services administratifs, sanitaires et de sécurité, a été mise en place». Ces derniers, selon des sources, «appliquent un protocole rigoureux pour assurer la protection des usagers». Le directeur des établissements de santé de proximité à la circonscription administrative d'Ali Mendjeli, Saber Boubakri, a indiqué qu'une «réunion de coordination a eu lieu entre les différents acteurs des points terrestres, aériens et maritimes. Cela a permis de prendre toutes les mesures préventives nécessaires et de les renforcer en prévision de toute alerte». Les mesures sanitaires consistent entre autres à isoler tout risque éventuel en provenance des frontières extérieures, lesquelles a-t-on soutenu «seront renforcées dans les prochains jours».

À ce même propos, le directeur de l'aéroport international Mohamed Boudiaf, Bilal Benhafadh, a affirmé que «des procédures administratives sont en cours pour acquérir des nettoyeurs vapeurs, qui, selon des recherches, sont les plus susceptibles d'éradiquer efficacement ces insectes», notant que «cette initiative s'inscrit dans l'engagement continu de l'aéroport à assurer la sécurité et le bien-être des voyageurs en éliminant tout risque d'infestation par ces parasites».

Faire barrage aux punaises de lit, est une mesure qui intervient suite à un communiqué du ministère de la Santé, qui prévoit «des mesures préventives afin d'éviter tout développement épidémique lié à la propagation d'insectes nuisibles tels que les punaises de lit, qui constituent une menace pour la santé publique, et ce, au niveau des points d'entrée, en application du Règlement sanitaire international (RSI) et des missions des centres de contrôle sanitaire aux frontières». Ces mesures sont appliquées au niveau des avions, des navires et des véhicules à travers tout le territoire national.