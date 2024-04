Attendue, hier, lors de sa conférence de presse tenue au siège du Croissant-Rouge algérien (CRA) pour clarifier les choses à propos de la polémique avec l'association El Baraka affiliée au parti islamiste le MSP, la présidente du CRA, Ibtissam Hamlaoui a déclaré qu' elle assumait l'entière responsabilité sur ce qu'elle avait déclaré, à savoir que «le Croissant-Rouge algérien refuse de travailler avec les mercenaires marchands de la guerre, mais pas l'interprétation prêtée à mes propos». Si la présidente du CRA n'a pas voulu s'étaler sur cette polémique, en revanche le président du groupe parlementaire du MSP, Ahmed Sadouk n'a pas manqué d'adresser une question orale au Premier ministre sur les propos jugés «irresponsables et les accusations à peine voilées de la présidente du CRA», peut-on lire dans un communiqué diffusé sur le site officiel du parti. D'après le même document «la présidente du CRA n'a pas fait preuve de retenue dans l'expression de ses propos...». Lors de son intervention, la même responsable a ajouté que «les portes du CRA restent largement ouvertes aux différentes associations», indiquant que «les aides humanitaires envoyés à Ghaza sont collectées en collaboration avec d'autres associations telles que l'association Irchad Wa Islah, l'association des oulémas, l'Union générale des commerçants et artisans algériens (Ugcaa)...etc.» L'aide acheminée consiste, essentiellement, en des denrées alimentaires, des fournitures médicales, vêtements et tentes. L'intervenante a expliqué que «le CRA a gagné en crédibilité au niveau national et international». Elle a souligné que sa structure «favorise les dons en nature et interdit la collecte de dons en espèces, l'argent étant source de nombreux problèmes». S'agissant des aides humanitaires acheminés à l'international, elle a indiqué que «le CRA a envoyé 3 000 tonnes de vivres à l'étranger dont 420 tonnes dans la bande de Ghaza». «Ces aides ont été collectées avec la «contribution de toutes les associations et autres bénévoles», a-t-elle tenu à préciser. Concernant le bilan de solidarité durant le Ramadhan, elle a souligné que «ce qui a réalisé durant le mois de Ramadhan écoulé est de trois fois supérieur en comparaison avec la même période de l'année passée». Cela s'est concrétisé grâce à la confiance et la crédibilité retrouvées par le CRA, outre sa restructuration. Elle a estimé à ce propos qu' «environ 70% des comités locaux du CRA ont été renouvelés jusqu'ici». «Le nombre de donateurs, de partenaires et de bénévoles a sensiblement augmenté», a-t-elle encore soutenu. Dans ce sillage, elle a fait état «de la distribution de 152 549 colis alimentaires durant le Ramadhan», dont 12 000 ont été distribués par le comité de wilaya de Biskra et 10 000 par le comité de wilaya de Batna». Le Croissant- Rouge algérien a également supervisé, durant le mois de Ramadhan, 226 restaurants de la Rahma à In Amenas et In Guezzam. Elle a rappelé en outre que 82 points de distribution de repas chauds ont été installés sur l'autoroute Est-Ouest au profit des automobilistes.. Outre la distribution des couffins alimentaires, l'ouverture de restaurants Rahma, le CRA a organisé également des campagnes de circoncision au profit de 5 665 enfants et distribué plus de 25 864 colis vestimentaires aux enfants nécessiteux, notamment les orphelins. Elle a relevé, par ailleurs, que le CRA a fait don d'équipements et produits médicaux au profit de 16 structures de santé dans des zones éparses éloignées et frontalières du sud du pays.