Comment mettre fin à cette hécatombe ? Faut-il durcir encore la législation en la matière ? Jeter les conducteurs délinquants en prison ? Ou bien prôner le retour à des mesures «coercitives», comme l’a recommandé le ministre des Transports dimanche dernier lors d’une journée d’évaluation relative à la sécurité routière. Ce sont certainement toutes ces propositions qui doivent être mises en œuvre. Le ferment de ce fléau ayant été répertorié, il reste à en extirper les germes. Le facteur humain et le mépris de la loi ayant été identifiés comme les principales causes de cette tragédie qui n’en finit pas, il ne faut même pas lire entre les lignes pour comprendre que si l’on est là aujourd’hui c’est que l’on a longtemps fermé les yeux. L’ivresse, celle des chevauchées fantastiques qui font monter l’adrénaline, l’utilisation du téléphone portable au volant... sont probablement autant de facteurs qui conduisent à tous ces drames quasi quotidiens qui conduisent à ôter la vie ou à hypothéquer la sienne (celle du conducteur). Le bilan du premier mois de la saison estivale fait état d’une comptabilité macabre à laquelle l’on s’est pratiquement habitué, résigné. Que dit-il ? 310 personnes ont trouvé la mort et 1286 autres ont été blessées dans 843 accidents corporels de la route durant le premier mois de la saison estivale, selon un bilan des services de la Gendarmerie nationale (GN) au niveau de leurs territoires de compétence. Le chargé de communication au Centre d’information et de coordination routière du commandement de la Gendarmerie nationale, le sergent-chef Abdelhamid Amrani, a indiqué, dans une déclaration à l’APS, que le facteur humain demeurait «la principale cause de ces accidents», précisant que 191 accidents sont dus à l’excès de vitesse, 114 à l’inattention des conducteurs, 75 au non-respect de la distance de sécurité, 70 en raison du dépassement dangereux, les piétons ayant causé 53 accidents et les véhicules 34. Comparativement à l’année dernière, le bilan fait ressortir une baisse du nombre d’accidents (-49), de celui des morts (-69) et des blessés (-203), et ce grâce aux efforts des unités de la GN et l’adaptation des formations déployées sur le terrain. D’un autre côté, 64 morts et 297 blessés dans 189 accidents survenus la semaine courante ont été recensés cette semaine par les services de la GN, a ajouté le chargé de communication au Centre d’information et de coordination routière du commandement de la Gendarmerie nationale. Les conducteurs ont provoqué 117 accidents dont 15 en raison du non-respect de la distance de sécurité, 15 autres dus à l’imprudence, contre 4 accidents causés par les piétons. Amrani a indiqué que le bilan le plus lourd avait été enregistré dans la wilaya d’Alger avec (13 accidents), suivie de la wilaya d’Oran (12), et Tébessa et Skikda (11). Selon le même responsable, le bilan fait ressortir une hausse du nombre d’accidents (+31), du nombre des morts (+1), ainsi que des blessés (+28) par rapport à la semaine précédente. Dans ce cadre, le sergent-chef Amrani a appelé «au respect des règles de bonne conduite, notamment à réduire la vitesse et à respecter la distance de sécurité, la priorité et les panneaux de signalisation, particulièrement durant la période estivale qui enregistre chaque année des taux élevés d’accidents».