Les résidents de la cité dite HLM, au centre-ville de Mostaganem se sont réveillés, hier matin, sur un horrible crime perpétré par un homme contre son ex épouse, le père de cette dernière ainsi que leur fils. Selon des sources policières de la wilaya, «les victimes ont toutes perdu l'âme sur le lieu même du drame, des suites de plusieurs coups assénés au crâne à l'aide d'un objet dur et contondant, très précisément un marteau. Le mis en cause a allumé un grand brasier sur le théâtre même du drame, à l'intérieur de la maison de sont

ex-beau-père, provoquant sur le champ la mort d'une quatrième victime, un enfant âgé à peine de 4 ans asphyxié par la fumée qui a vite fait de gagner toutes les pièces de l'habitation. Dépêchés sur les lieux du drame dès qu'ils ont été alertés, les policiers ont réussi à neutraliser et arrêter le meurtrier alors qu'il était en possession de l'arme du crime. Jusqu'ici, aucune partie n'était en mesure d'avancer le mobile ayant poussé le meurtrier à agir de la sorte. «L'enquête n'est que dans ses premières phases d'investigations», a-t-on fait savoir. D'autres sources indiquent par ailleurs que «le meurtrier souffrait, ces derniers temps, de troubles psychiques». Si les policiers, qui ont jalonné les lieux de la trégédie, n'ont, jusqu'ici, soufflé mot sur cette affaire qui a défrayé la chronique locale, ces derniers se sont toutefois affairés tout le long de la matinée d'hier à cerner la problématique, en collectant de prime abord les petits détails susceptibles de «garnir» les conclusions de leur enquête. Cette tâche a été assumée par les éléments de la police scientifique qui ont été mobilisés en nombre et déployés un peu partout au pourtour de l'habitation où l'évènement a eu lieu.