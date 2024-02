Les policiers de la brigade en charge de la lutte contre la cybercriminalité près la sûreté de wilaya de Mostaganem viennent d'arrêter deux individus âgés de 25 et 28ans. Ces deux derniers commercialisaient, via la plate-forme internet de Facebook, des appareils hautement sensibles, des drones.

En lançant leur enquête, les policiers ont, de prime àbord, mis sous surveillance les comptes Facebook des deux individus avant que ces deux derniers ne soient identifiés, localisés et arrêtés en flagrant délit de possession d'un drone et l'ensemble de ses composantes. Cette opération, qui a été concrétisée en un temps record par les policiers de ladite brigade, a été supervisée par l'instance judiciaire de du tribunal de Mostaganem, le parquet. Faisant désormais l'objet des poursuites pénales portant l'estampille de la commercialisation des appareils hautement sensibles, les deux mis en cause seront présentés devant l'instance devant trancher de la suite à donner à leur cas, le parquet près le Tribunal de première instance de la wilaya de Mostaganem.