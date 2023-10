«Les policiers en charge de la lutte contre la criminalité relevant de la police judiciaire près la sûreté de wilaya d'Oran viennent d'arrêter un gang composé de 4 individus dont un récidiviste et une femme», a indiqué la cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de wilaya d'Oran. Âgés entre 30 et 38 ans, les mis en cause ont commis un larcin inédit en subtilisant une somme de 80 millions de dinars, une autre somme en devise estimée à 18000 euros, en cassant ladite habitation en vue de perpétrer leur forfait qu'ils ont d'ailleurs accompli avant qu'ils ne soient rattrapés dès que le fait ait fait l'objet de signalement. Cette histoire a commencé lorsque la victime, se rendant compte de la visite ayant été rendue à son domicile, s'est empressée de se rendre dans les locaux de la police pour déposer une plainte signalant les fait dont il a été victime. Sans trop tarder, les policiers se sont mis dans leur besogne en jalonnant les lieux avant d'entamer l'enquête technique qui a suivi le signalement formulé par le plaignant. L'enquête a d'autant plus été minutieuse, didactique et très pointue que ses différents rounds ont été concluants à telle enseigne que les policiers ont, en un laps de temps, réussi à tirer au clair l'énigme l'ayant entouré. Les policiers ont par ailleurs relevé tout le processus opéré par les voleurs et réussi à retracer, avec exactitude, leur coup et reconstitué le puzzle du méfait commis par ces malfrats avant que ces derniers ne soient identifiés et localisés sans fracas. Supervisant cette opération, le procureur près le tribunal de Fellaoucen n'a pas tardé lui aussi à apposer son quitus ordonnant les policiers à se mettre en marche, lancer l'offensive portant sur l'arrestation desdits voleurs. Ce qui fut fait en un laps de temps, les mis en cause ont, par la suite, été reconduits dans les locaux policiers pour le reste de l'enquête. Épinglés par des preuves irréfutablement palpables, les mis en cause n'ont pas réussi à se défaire des faits qu'ils ont perpétrés. Car ils ont été pris main dans le sac en possession de la colossale somme d'argent qu'ils ont emportée en ayant perpétré leur crime, le vol qu'ils ont accompli en ciblant l'habitation de la victime en opérant par effraction. Ils seront présentés devant le parquet dès que l'ensemble des formalités policières seront achevées. «Cette opération entre dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la protection des citoyens contre ce comportement sérieusement réprimé par le Code pénal», a-t-on fait savoir.