Plusieurs avocats notamment, n’ont pas avalé la fin des débats du procès relatif à des coups et blessures à l’aide d’une arme blanche.

La jeune juge du jour est complètement passée à côté de son sujet. Comme elle détient seule la police de l’audience, personne n’a voulu créer de problèmes, prenant en compte qu’elle était novice dans le domaine. À ne pas confondre avec l’état initial de Madame debout aujourd’hui, à la barre. Mais tout de même…

La présidente aurait pu interroger la bonne dame sur la cause du malentendu, qui a abouti sur la mémorable raclée de cette soirée de jeudi à vendredi.

On aurait aussi aimé apprendre la nature de « l’arme » du délit. Non, il y a comme un goût d’inachevé, Madame la présidente ! Vous nous devez une revanche, histoire de vivre en direct-live une audience vive, comme nous en aimons.

Au fond, il y a eu des coups et blessures volontaires, fait prévu et puni par l’article 264 du code pénal.

D’ailleurs, l’article en question prévoit « une peine d’emprisonnement ferme de un à cinq ans » ! Et l’auteur a reçu son dû, non pas pour avoir corrigé sa moitié, mais surtout, probablement, pour son impertinente réponse au juge, sur le pourquoi de la fessée ! Oui, à titre de rappel, il a dit : « Je l’ai corrigée parce qu’elle est une femme entêtée qui répond effrontément, chose que j’ai toujours eue, en horreur ! »

Ça, alors !