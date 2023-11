Les policiers de la section en charge de la protection des biens relevant de la brigade de lutte contre la grande criminalité près la sûreté de wilaya d'Oran viennent de traiter une affaire peu ordinaire, aux séquences dignes des films d'action hollywoodiens. Cette question porte l'estampille d'un kidnapping furtif opéré sur une tierce personne depuis un commerce, pour la mettre aussitôt à l'arrière d'une voiture et prendre la fuite par la suite en s'éclipsant dans la nature avant qu'ils ne soient rattrapés, aussitôt l'enquête déclenchée. En lançant les premiers rounds de l'enquête, les même policiers se sont appuyés sur l'exploitation des séquences d'une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, celle ci comprend tous les détails ayant permis la localisation des mis en cause ayant agi de la sorte contre la victime. Ces derniers sont au nombre de trois âgés entre 20 et 30 ans. En un laps de temps record, ils ont été arrêtés par les même policiers qui ont également saisi la voiture qui a servi de moyen de transport de la personne enlevée. Poursuivis pour le chef d'inculpation lié à l'«association de malfaiteurs», les mis en cause seront présentés devant le parquet dés le parachèvement des formalités policières. L'utilisation méthodique de la vidéo est d'autant plus efficace, à l'aune des changements sociétaux qu'elle contribue amplement à la lutte contre toutes formes de criminalité. Nombreuses ont, en fait, été les affaires qui ont été traitées rapidement grâce à ce moyen de surveillance à distance et imagé. Autrement dit, les policiers n'auront plus à subir les supplices des grandes enquêtes en quête des preuves palpables, très souvent dissimulées par des complices ne dénonçant pas leurs acolytes. Au mois de juillet dernier, les policiers ont réussi un coup de filet spectaculaire qui a été couronné par la décapitation d'un dangereux réseau spécialisé dans le trafic de drogue, ce dernier est composé, outre de l'accusé principal, de plusieurs autres membres qui ont été également neutralisés. Le principal suspect a été arrêté par les éléments de la police judiciaire, en collaboration avec leurs collègues du centre opérationnel prés la sûreté de wilaya d'Oran, ces derniers suivaient de près tous les gestes et les mouvements, et les traces du mis en cause ayant pris son véhicule transportant une quantité de près de 15 kilogrammes de kif traité.