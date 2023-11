Occupant une position centrale dans les processus d'investissement et de création d'entreprise, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, l'Aapi renforce ses actions dans le sens d'une numérisation active et opérationnelle, destinée à fournir aux opérateurs des conditions optimales de création et de suivi. Dans cette optique l'agence a exhorté, tous les investisseurs inscrits sur ses guichets à «définir l'état de leurs projets sur sa plateforme électronique, dans le but de développer une base de données comprenant des indicateurs permettant de suivre l'avancement de l'étape de réalisation et identifier les obstacles auxquels sont confrontés les porteurs de ces projets». Un appel qui acte le passage à une étape supérieure qui vise à assurer la mise en oeuvre des programmes de développement, à travers l'édification d'un tissu de PMI-PME susceptibles de relever le défi de la transition économique et de confirmer les premières avancées. D'où l'importance de ces actions de centralisation, qui contribuent à l'émergence de réseaux de données, indispensables pour les investisseurs, notamment en matière de prospection de marché, de visibilité des procédures administratives, et des dispositions juridiques. Une mise en place qui nécessite un engagement axé sur la valorisation de ces nouveaux mécanismes de gestion, pour optimiser leurs impacts sur le fonctionnement et l‘essor des projet. À ce titre, l'Aapi précise que «cette procédure vise à élaborer un tableau de bord comprenant des indicateurs de suivi de l'avancement de la phase de réalisation, ainsi qu'à identifier les raisons et les facteurs qui empêchent la mise en oeuvre effective des projets enregistrés en attendant l'interopérabilité des systèmes d'information des services concernées par les procédures d'investissement avec la plateforme numérique de l'investisseur, ce qui permettra un suivi précis et en temps réel de l'acquisition des biens et des services concernés par le bénéfice des avantages». Il faut dire que les procédures de facilitation, et les divers avantages et exonérations octroyés aux porteurs de projets, représente un investissement à long terme destiné à réactiver les vrais leviers économiques et mettre l'économie nationale sur les rails du développement et de la croissance. D'où l'importance du suivi et de l'accompagnement que l'État assure aux investisseurs, notamment dans les étapes cruciales de création, d'investissement et d'exploitation. Cela étant, pour atteindre ces objectifs, l'application sur le terrain des orientations et des directions économiques adoptées par les pouvoirs publics demeurent une condition incontournable. Ce qui renseigne sur l'importance de l'intensification de la lutte contre la bureaucratie et la corruption et l'accélération des actions de numérisation. Dans ce sens, l'Aapi a souligné qu' «elle oeuvrait d'arrache-pied à réunir toutes les conditions nécessaires à la mise en oeuvre des nouvelles dispositions contenues dans la nouvelle loi sur l'investissement entrée en vigueur il y a un an, simplifier et faciliter toutes les procédures, ajouter de la transparence et lever les obstacles bureaucratiques». Pour indication, l'Aapi rappelle que «les porteurs de projets et les investisseurs devront remplir le questionnaire disponible sur le site électronique de l'agence et cliquer sur le lien intitulé «état d'avancement de la réalisation de mon projet».