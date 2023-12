Le climat des affaires s'améliore en Algérie. C'est, en termes clairs, ce qui ressort du bilan de l'Agence algérienne de promotion des investissements, (Aapi), dont la création intervient dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau code des investissements. On apprend que l'Aapi a enregistré pas moins de 4.651 projets d'investissement jusqu'à fin novembre 2023. Il convient de rappeler que ce nombre de projets enregistrés, concerne la période s'étalant du 1er novembre 2022, date à laquelle l'agence a entamé effectivement son travail sur le terrain, jusqu'au 30 novembre dernier, selon le directeur général, Omar Rekkache. Aussi, à bien consulter la liste et la nature des investissements, on constate que les projets enregistrés impliquent des investissements étrangers directs (IDE), ainsi que des investissements en partenariats avec des étrangers. Pour le moment, le nombre de projets impliquant des investissements étrangers est aux alentours de 90. Ce qui démontre l'attractivité ascendante du climat des affaires, depuis la promulgation du nouveau code des investissements, ainsi que la batterie de mesures corollaires concédées par les hautes autorités du pays, afin de drainer les capitaux nationaux et étrangers. On apprend que l'agence en question a mis à profit certaines démarches, visant à maintenir le contact permanent avec les investisseurs, afin d'assurer une célérité dans la prise en charge des besoins exprimés et d'aplanir les entraves et les difficultés. Dans ce registre, il est important de souligner que des opérations de suivi de visu des projets d'investissements sur site ont été lancées. Ce qui a permis de s'enquérir de visu de l'état d'avancement des projets, du taux réel des réalisations sur sites, de collecter les doléances exprimées et de recenser la nature des difficultés, susceptibles d'entraver l'avancement des projets. Une manière aussi de rester à l'écoute des investisseurs, ce qui aura pour impact une confiance partagée et un accompagnement efficient, à plus d'un titre. Par ailleurs, au chapitre des instruments et moyens mis à profit des investisseurs, figure en pole position la plate-forme numérique de l'investisseur. Selon le directeur général de l'Aapi, la mise en service de cette plate-forme interviendra, vraisemblablement, vers la fin du 1er trimestre 2024, au plus tard. La plate-forme devra traiter les demandes d'octroi du foncier économique, destiné à la réalisation de projets d'investissement. Selon l'orateur, le lancement officiel interviendra, «dès que les textes seront publiés et les préparatifs techniques finalisés». Sur un autre plan, il semblerait que l'Aapi voit déjà grand en s'intéressant de près à des agendas significatifs et ambitieux. Visiblement, l'Aapi se projette déjà dans l'avenir, à travers une somme de résolutions et de décisions déjà entérinées. Il s'agit, en fait, de cette ambition dévoilée d'aller à l'assaut des plus grands conglomérats d'organisations mondiales spécialisées dans le domaine des investissements dans le monde. À ce propos, Rekkache n'a pas caché son ambition d'adhérer à la prestigieuse «World Association of Investment Promotion Agencies» (Waipa), basée à New Delhi en Inde, où une demande a été déjà déposée. «Nous avons entamé les procédures pour adhérer à l'ensemble des organisations internationales les plus actives», a-t-il souligné encore.