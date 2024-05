La réunion du Conseil des ministres, présidée mercredi par le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a été consacrée à un certain nombre de dossiers dont celui relatif aux préparatifs de la saison estivale et les dispositions d'accueil de notre communauté établie à l'étranger. Concernant ce chapitre, il a été décidé l'installation d'une commission nationale de facilitation des investissements dans de nouvelles structures touristiques, notamment dans les régions côtières qui connaissent un manque en la matière et qui disposent pourtant d'atouts touristiques naturels avérés. Eu égard aux activités informelles persistantes au niveau des plages et les désagréments causés aux estivants, il est nécessaire de procéder à la réglementation de ces activités estivales, livrées impunément à certains opérateurs véreux, voire sans scrupules. N'a-t-on pas vu, en effet, des familles «bouder» les plages pour éviter des vols ou la détérioration de leurs véhicules en cas de «litige» avec la «maffia» des parkings, à l'image de certains individus opérant en ville même? Le Président a ordonné, par ailleurs, de réviser les prix pratiqués dans les domaines d'hébergement et diverses prestations touristiques afin qu'ils soient à la portée des familles algériennes pour promouvoir le tourisme intérieur auquel aspire les populations dont la plupart ne disposent que d'un revenu moyen. Dans le même sillage, il a ordonné, entre autres décisions, l'application rigoureuse de la loi à l'encontre de toute forme de courtage saisonnier au niveau des plages, en insistant sur la consécration du «respect absolu du principe de la «gratuité des plages» tout au long du littoral algérien.