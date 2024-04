Poursuivant la série de formation en faveur des maires, la direction de l'administration locale en coordination avec la direction de l'action sociale a organisé une première session de formation d'une durée de cinq jours, qui a pris fin jeudi.

Une autre session est prévue pour un autre groupe d'édiles communaux à partir du 5 au 9 mai.

Au programme, figurent les mécanismes sociaux de prise en charge des catégories vulnérables (handicapés, dispositif AFS, âgés, femmes en détresse, femmes au foyer, etc.

Animés par des cadres de l'action sociale de la wilaya, cette formation a été rehaussée par la présence du directeur de l'action sociale, qui a donné le coup d'envoi.

Cette formation initiée par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales en faveur des responsables locaux vise à améliorer la performance des maires dans l'accompagnement dans la gestion des collectivités, ainsi que l'amélioration des tâches inhérentes à cette noble mission qui leur est dévolue.

Au cours de leurs interventions le DAL et le DAS ont tour à tour planché sur le thème retenu en indiquant que ce stage permettra aux responsables locaux de contrôler, vérifier l'ensemble des textes relatifs à la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques, tout en affirmant qu'à l'échelle wilaya, la DAS dispose d'une cellule d'écoute composée d'assistantes sociales, psychologues.

Cette cellule d'écoute est chargée de la prise en charge des personnes démunies et notamment celles confrontées à des difficultés sociales.

À noter que le thème prévu dans ce programme a suscité un débat riche et fructueux des responsables présents ce qui leur a permis de bien cerner les problèmes en relation avec le secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la coordination de la femme.

Il est méritoire de noter que les trois premières journées ont été marquées d'une manière spécifique par une ambiance sereine et conviviale, ce qui dénote la réussite de ces journées bénéfiques qui ont tenu toutes leurs promesses.

Une autre session de cinq jours est prévue au profit d'un autre groupe de présidents d'APC du 5 au 9 mai prochain.

Des sessions de formation similaires ont été lancées au profit des présidents des Assemblées populaires communales (P/APC) autour de différents thèmes en relation avec la gestion des collectivités locales.

Les premiers responsables des collectivités locales ont eu déjà à partager leurs points de vues sur notamment la fiscalité locale, les plans communaux de développement, la gestion financière des communes, les marchés publics, la gestion des ressources humaines, la gestion des grandes catastrophes, la communication institutionnelle et l'état civil.