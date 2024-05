En déplacement, hier, à Béjaïa, le ministre des Transports, Mohamed El Habib Zahana, a inauguré le projet de réaménagement et d'extension de l'aérogare Soummam Abane Ramdane de Béjaïa sur une surface de 810 m2, permettant ainsi de doubler la capacité d'accueil de cette infrastructure de 100000 à 200000 voyageurs par an. Les travaux d'extension, qui avaient été lancés en 2019, ont coûté plus de 4,5 milliards de centimes. Le ministre, accompagné, au cours de sa visite, du directeur général des douanes algériennes, le général Abdelhafid Bekhouche, a ensuite visité les équipements mis en place au niveau de la zone de traitement des bagages, des guichets d'accueil et de la direction, où des explications lui ont été fournies sur les mesures prises à ce propos. Zahana a sommé les responsables de l'aéroport de mettre en place une plate-forme numérique pour aider les voyageurs transitant par Béjaïa à intégrer un domaine dédié au tourisme, où les ressortissants algériens établis à l'étranger, ou les touristes, trouveront des prestations, comme les réservations d'hôtels et le transport, en insistant sur l'amélioration des conditions d'accueil des voyageurs en général, une manière pour le ministre d'«encourager le tourisme». Il en est de même pour le traitement des bagages à l'arrivée et la prise en charge particulière des personnes âgées et celles aux besoins spécifiques, qui ont été soulignés au passage tout comme le renforcement de la coordination entre les différents services veillant sur la gestion de l'aéroport. En visitant la nouvelle gare maritime du port de Béjaïa et ses équipements, le premier responsable du département des Transports a constaté le niveau de performance du terminal destiné au trafic des passagers, dont le transit des voyageurs, des véhicules et les services rendus aux usagers en matière d'accueil, les facilitations de l'accès à la gare, surtout l'examen des modalités d'accès au niveau de l'enceinte portuaire. Cette infrastructure, qui s'étale sur une superficie de 34 145 m², est d'une capacité annuelle de 1000000 de voyageurs et de 100000 véhicules. 240 passagers et 200 véhicules sont traités par heure au débarquement et à l'embarquement. La gare maritime dispose également d'un parking à étages sur trois niveaux de 250 places.

Lors de cette visite d'inspection de plusieurs infrastructures à Béjaïa, qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de la saison estivale, entre autres, le ministre a invité les autorités locales de son secteur à «revoir» l'aspect architectural de l'entrée de l'aérogare, jugé laconique, pour lui «donner un aspect moderne et grandiose, de façon à faire de Béjaïa un pôle économique et commercial incontournable». «Notre défi est de faire des structures du secteur un pôle économique», a-t-il déclaré devant le wali de Béjaïa, le président de l'APW et une forte délégation de responsables civils et militaires de la wilaya. Le responsable du domaine des transports, a ordonné aux cadres locaux de son secteur de donner à cette importante infrastructure aéroportuaire un caractère urbain, à la hauteur des spécificités de la région et des attentes des voyageurs. «Il faut innover dans le choix de l'architecture des infrastructures et solliciter des architectes compétents et un bureau d'études spécialisé pour le faire», a-t-il ajouté, exprimant son mécontentement.