À cette pléiade de ministères concernés, est venue s'ajouter celles des directeurs de la santé de cinq wilayas (Alger, Tipaza, Blida, Médéa et Tizi Ouzou) ainsi que les représentants du mouvement associatif, la Fédération nationale des parents d'élèves, les Associations nationales de santé scolaire et aussi celles des handicapés. Il y a lieu de relever que les organisations des Nations unies (OMS et Unicef) étaient invitées à cette journée d'importance qui s'est déroulée, hier à Alger, et dont les travaux ont été inaugurés par le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi. Cette journée, dont l'objectif principal est de tracer les lignes devant «prévenir, promouvoir et protéger» la santé des enfants et des moins jeunes en milieu scolaire, universitaire et de la formation professionnelle, à travers des actions concrètes et des programmes de santé appropriés. Au vu du nombre d'élèves scolarisés, qui dépasse les 11 millions de sujets en Algérie, dont le plus grand nombre passe une grande partie de la journée sur les lieux d'enseignement, cette rencontre ne peut que contribuer à améliorer la santé globale des enfants et des jeunes. Les spécialistes s'accordent à dire que les enfants et les jeunes risquent des problèmes tant physiques que psychologiques dans leur comportement, avec des «implications majeures dans l'apprentissage, les dépenses de santé et de soins à long terme. Des thèmes, pour le moins pointus et très professionnels, ont été abordés le matin, lors de la première séance par les intervenants, qui ont traité tour à tour du «dépistage précoce», dont l'absence conduit irrémédiablement à l'obésité et qui est, en soi, la pierre angulaire de repérage des anomalies de croissance chez l'enfant comme le poids, la taille, l'IMC (Indice de la masse corporelle) des maladies (vision et audition par exemple). Les autres thèmes abordés concernaient «le rôle de la médecine scolaire dans la prévention» et «la stratégie de l'approche globale multisectorielle dans la promotion de la santé». Celle-ci, a-t-on affirmé, permet de «reconnaître que les enfants et les jeunes en bonne santé apprennent et réussissent mieux». «Les efforts et les ressources doivent se concentrer sur la santé et l'éducation afin de réaliser de nouveaux progrès en matière de développement humain et également sur le plan de la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) d'ici 2030», peut-on lire dans une note conceptuelle distribuée au début des travaux. Celle-ci a été élaborée par la direction générale de la prévention et de la promotion de la santé au ministère. À la seconde séance de l'après-midi, étaient inscrits la constitution de quatre ateliers relatifs, le premier à l'état des lieux de la structure éducative, le second à l'hygiène et à l'environnement, le troisième à la promotion d'une alimentation saine et la pratique de l'exercice physique et le suivant au financement, destiné à la santé et au bien-être des enfants, adolescents et jeunes dans le milieu scolaire