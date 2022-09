La lutte contre l'immigration clandestine est devenue une priorité en Algérie. Un phénomène qui n'a pas cessé de prendre de l'ampleur au courant de ces dix dernières années. Plusieurs réseaux ont été démantelés. Des arrestations sont effectuées chaque jour. Les commanditaires sont souvent de différentes nationalités.

L'Algérie est devenue un terrain de transit, mais aussi une terre pour les vagues migratoires d'où la nécessité d'affronter ce fléau avec tous les moyens possibles. Traitant les êtres humains qui fuient souvent les guerres et la famine comme une marchandise, ces réseaux ne reconnaissent comme seul maître à bord que le pouvoir de l'argent.

La plus récente opération a eu lieu avant-hier à Alger où la Bmpg a réussi à démanteler un réseau composé de six éléments sur le point d'accomplir une opération de trafic humain. Les enquêteurs ont récupéré du matériel servant à traverser la mer, dont un GPS, une somme d'argent et des gilets de sauvetage.

Au courant de cette année, plusieurs groupes impliqués dans ce trafic ont été arrêtés et présentés devant la justice. La plus importante affaire a été traitée par les services de la police de Sidi Bel-Abbès, lesquels ont réussi à démanteler un réseau criminel international organisé,spécialisé dans le trafic d'êtres humains, composé, entre autres, de ressortissants marocains.

Le réseau était composé de 16 membres dont des ressortissants marocains, spécialisé dans l'organisation, la facilitation de l'entrée et le séjour illicite et la circulation sur le territoire national, ainsi que le trafic d'êtres humains de villes marocaines candidats à l'émigration vers des pays européens via l'Algérie. Les membres du réseau utilisaient des moyens de transport et de communication, mettant la vie et la sécurité des personnes en danger, transgressant la législation et le règlement de change et de mouvement des capitaux de et vers l'étranger. C'est certainement pour cette raison que l'Algérie a mobilisé les moyens humains et matériels nécessaires pour lutter efficacement contre ce phénomène.

L'Algérie a, d'ailleurs, présenté en mars dernier son approche «globale et complémentaire» en matière de lutte contre l'immigration clandestine lors d'un séminaire organisé à Dubai aux Emirats arabes unis.

La présentation a été faite par Abdelwahab Yagoubi, député à l'Assemblée populaire nationale (APN). Une approche devant prendre en compte les intérêts des pays d'origine, de transit et d'accueil, ainsi qu'un partage équitable des responsabilités entre ces pays. Telles sont les dispositions qui s'inscrivent dans le cadre de l'approche algérienne pour le traitement de ce phénomène.

Une approche tributaire de l'intensification de la coopération aux niveaux bilatéral, régional et international, mais aussi l'établissement d'un dialogue sous l'égide des Nations unies et de l'Union africaine pour instaurer la paix et la stabilité en Méditerranée.

Le plus important pour l'Algérie est la lutte, notamment contre les réseaux criminels qui se livrent au trafic de migrants et de tarir leurs sources de financement, tout en mettant en valeur les capacités des migrants en provenance des pays du sud de la Méditerranée. Des criminels qui semblent trouver une aisance financière dans ce trafic.