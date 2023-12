Des ateliers autour du programme onusien de «la santé et le bien-être pour tous (ODD3)» ont été organisés en début de week-end au niveau de l'hôtel The Best Titanic, situé dans la daïra de Fréha. Ouverts en présence du wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi qui a rappelé l'intérêt accordé par l'Etat à la réalisation de ces objectifs, et du président de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, Mohamed Klalèche, les travaux ont eu à traiter de plusieurs thématiques relatives à la santé sous toutes ses formes. Appuyée par le ministère de la Santé, ainsi que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Algérie, ces journées ont été inscrites sous le thème: «Permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge».

Invitée en sa qualité de l'un des acteurs majeurs dans la mise en application de ce programme, affirme-t-elle sur sa page officielle, l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi-Ouzou, par la voix de son président, a salué l'initiative portant sur la déconcentration de ce genre d'évènements au niveau local. À la même occasion, le même responsable a tenu à rappeler l'implication de ces buts de développement durable dans l'action globale de l'APW, aussi bien pour la santé, l'environnement, l'éducation que la sécurité de l'eau et dans bien

d'autres aspects de gestion de la collectivité locale. Dans sa déclaration, l'APW a rappelé que le concours Aïssat Rabah du village le plus propre, a été au programme des ateliers où une communication a été présentée sur ce projet, par Hachimi Radjef, président de la commission du même concours. Ces efforts consentis au niveau local a, notait l'assemblée dans sa déclaration, qu'au cours des trois dernières années (2020. 2021. 2022), l'Algérie est arrivée en tête du podium africain dans le cadre de la mise en oeuvre de ces objectifs de développement durable (ODD) qui comporte 17 grands axes.

En fait, ces grands axes fixés à l'horizon 2030 couvrent l'intégralité des objectifs de développement durable à travers tous les continents. Le premier comporte une stratégie globale en vue de mettre un terme à la pauvreté et à lutter contre les inégalités en tous genres tandis que le second est l'éradication de la faim et de la malnutrition tout en assurant l'accès à une alimentation sûre et saine à toutes les populations. L'autre objectif important est d'assurer la santé et le bien-être de tous via l'amélioration de la santé procréative, maternelle et infantile tout en accélérant la lutte contre les maladies transmissibles, environnementales et mentales. L'accès à l'éducation figure incontestablement dans la liste, avec notamment la qualité et la gratuité de l'enseignement, sans distinction de sexe. Ces perspectives comportent également le nécessaire accès à l'eau limpide, l'énergie propre ainsi qu'à la croissance économique et à l'emploi décent.

A rappeler enfin que l'Algérie figure parmi les pays ayant atteint ces objectifs dans de grandes proportions. La santé, l'éducation et l'accès à l'énergie sont des domaines où l'Algérie est pionnière, même si au niveau de la santé des manques sont encore perceptibles, notamment en ce qui concerne le flou existant entre le rôle du secteur privé et sa place aux côtés du secteur public, qui garantit, lui, l'accès gratuit à la santé.