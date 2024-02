Maghreb Pharm, un rendez-vous annuel des professionnels du médicament, se déroulera du 5 au 7 février. C'est ce qui ressort des déclarations de Feriel Bechiri, responsable de l'entreprise organisatrice de l'évènement.

Les organisateurs tablent sur la visite de plus de 4 000 professionnels conviés à découvrir, notamment, les dernières avancées de ce secteur. Rien n'a été laissé au hasard. De grands laboratoires sont en effet attendus à l'occasion de la 10ème édition de ce salon qui s'est imposé comme incontournable.

«Le Salon réunira plus de 250 exposants représentant 20 pays dont l'Allemagne, l'Italie, la Chine, l'Inde, l'Espagne, l'Égypte et la Tunisie», a révélé la responsable. Dans ce sillage, il y a lieu de noter que la présence des Chinois et des Hindous, pour ne citer que ceux-ci, est significative et importante.

Le poids de ces deux pays dans le domaine de l'industrie pharmaceutique n'est plus à démontrer. L'expérience de la pandémie de la Covid-19 avait montré la puissance et le pouvoir de ce type d'industrie. Pour ce qui est du cas de l'Inde en particulier, il y a lieu de rappeler que la molécule dont la matière était fabriquée par l'Inde, et avait fait l'objet de tension mondiale pour son acquisition, à cette époque là, s'était accentuée après-la décision prise par le gouvernement indien d'interdire toute exportation.

L'activation et l'entrée de la diplomatie algérienne en lice, pour acquérir ce produit rare, avait permis au pays de s'armer en chloroquine. L'Algérie s'était également armée d'un million de doses du vaccin AstraZeneca en provenance d'Inde. Faudrait-il préciser que la Chine est notre allié? Absolument pas la peine. On se contentera de citer l'exemple des quotas du vaccin chinois Sinopharm, que nous avions reçus au moment où la pénurie de vaccins touchait le monde entier.

L'Algérie fut parmi les premiers pays à avoir apporté une aide médicale urgente à la Chine, au début de la pandémie... De nos jours, le pari est donc de développer une forte industrie pharmaceutique.

La présence des Italiens est également très attendue. Elle pourrait marquer le début d'une nouvelle ère dans les relations algéro-italiennes, qui se sont vues renforcées dans le domaine de l'Industrie automobile.

Le Salon en question représentera, en effet aux professionnels de notre l'industrie pharmaceutique, une opportunité d'étendre leurs réseaux, conclure des partenariats et optimiser leurs activités commerciales. Sur cette lancée, la même responsable a déclaré que l'édition 2024 de ‘Maghreb Pharm' ambitionne de contribuer à dynamiser la production nationale des médicaments, en permettant aux industriels du médicament qui visiteront le Salon de rencontrer des centaines de fournisseurs d'équipements et de technologie pharmaceutique, parmi les exposants.

La conférencière a également relevé que cet évènement proposera aux professionnels du secteur «une immense offre en intrants pharmaceutiques», à travers les derniers équipements en matière de lignes de production, de conditionnement et d'emballage, systèmes de traitement de l'air et réacteurs biotechnologiques et contribuera à répondre à la demande locale croissante en équipements de laboratoire, de contrôle et de production.

La nouvelle loi sur l'investissement le permet, et la position stratégique du pays met l'Algérie dans une position encore plus favorable. L'exposition est, notons-le enfin, organisée en partenariat avec l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (Anpp), le Centre de recherche en biotechnologie (Crbt), l'Union nationale des opérateurs de la pharmacie (Unop), le Centre national de pharmacovigilance et de materiovigilance (Cnpm), ainsi que plusieurs autres organismes et laboratoires du domaine.