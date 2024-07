Il y a comme ça des époux qui ne veulent pas, que leurs noms figurent sur la presse, pour des raisons qui leur sont propres. Par contre, il y en a qui ne rêvent que du jour où ils verraient bien leur patronyme bien vu et peut- être mieux en «une», leurs chères moitiés, en bonne place, avec un chapelet de compliments disons, mérités! Un compétente, juste et brave juge de la Cour suprême, et qui a longtemps exercé au tribunal de Bir Mourad Raïs (cour d'Alger) nous aborda un jour d'été, pour attirer notre attention sur le fait que M, son doux époux, un fervent lecteur de notre canard, était mécontent de ne pas voir son nom sur notre canard, lorsqu'elle présidait son audience correctionnelle. Il est vrai que nous avions toujours été pour mettre en valeur le nom du papa de la magistrate. C'était, et c'est toujours la philosophie de cet espace. Nous proposâmes alors, à Mme la présidente de fixer rendez-vous mardi, sur la page «neuf» de notre canard, la réponse au courroux du sympathique mari, car un journaliste est par essence, un anti- troubadour, et en quelque sorte, un écrivain. Effectivement, sur «l'oeil au palais» du mardi suivant, la réponse fut donnée à l'époux comme suit: «Dans notre édition du 12 du mois courant, nous avions donné les coordonnées de la présidente de la section pénale du tribunal. Comme pour toutes les magistrates, nous donnons exclusivement le nom de famille du père de la juge, car c'est lui qui l'a envoyée à l'école, au collège au lycée, et à l'université pour en faire une magistrate, contrairement au mari qui rêve de la laisser à la maison, privant ainsi, la magistrature d'une immense juge. C'était, il y a longtemps, et la juge, mère de quatre gaillards, fait, en ce moment, les beaux jours de la Cour suprême. Comme c'est une lectrice assidue de cet espace, à la fin de la lecture de ces nostalgiques lignes, elle devrait se marrer de l'anecdote qui lui a donné des ailes pour mieux survoler de sa classe, la sublime magistrature, depuis! Bonnes vacances Mmes!