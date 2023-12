Poursuivant ses actions de modernisation et de développement de son dispositif informatique, l'Anem oeuvre à contribuer à soutenir la nouvelle dynamique économique. Dans ce contexte le Directeur général de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), Abdelkader Djaber a présenté, dimanche dernier, un exposé devant la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale (APN), consacré aux réalisations de l'ANnem. Il faut dire que les actions de ce dispositif d'aide au recrutement interviennent dans une conjoncture économique, ou la prise en charge des demandes d'emploi et la facilitation de leurs inscriptions et de leurs orientations, nécessite une réelle visibilité sur le terrain. L'objectif étant de mettre en place des mécanismes qui permettent de rapprocher les demandeurs d'emploi, des offres du marché du travail. À ce titre, lors de son exposé, le DG de l'Anem a indiqué que usqu'au 30 novembre 2023, plus de 1 019 000 demandeurs d'emploi ont été orientés vers les secteurs privé et public, sur plus de 2 795 000 inscrits au niveau des services de l'Anem, estimant que cet indicateur est «positif par rapport à l'année passée. Alors que 72% des demandeurs d'emploi ont été orientés vers le secteur privé et 28% vers le secteur public». Des chiffres qui reflètent clairement, les avancées enregistrées en matière de concrétisation des programmes de développement.

Les indicateurs sont plus que clairs, dans la mesure où l'augmentation des offres d'emploi, traduit les effets du début d'une relance dans le domaine de la création d'entreprise, et de l'investissement. Des retombées directes des actions de réformes et des dispositions entamées ces dernières années, tels que la promulgation de la nouvelle loi sur l'investissement, la facilitation d'accès au foncier économique, et aux canaux bancaires, en plus des différents accompagnements en matière d'exonération fiscale et parafiscale. De nouveaux arguments, qui n ont pas manqué de mettre en avant le travail de fonds effectué par l'Amem en vue de se mettre au diapason des besoins et des nouvelles ambitions de l'économie nationale. D'où l'importance, aujourd'hui, de valoriser ces actions en vue des les indexer à une vision globale qui mise énormément sur les apports de la numérisation et de la digitalisation. Des atouts considérables dans la mesure où ils vont permettre aux demandeurs d'emploi de se positionner rapidement sur le marché du travail, à travers les services informatiques, à l'image du système «Wassit online» qui totalise plus de 74 000 demandeurs d'emploi inscrits à distance durant l'année en cours. C'est précisément à travers cette dynamique que l'Anem renforcera ses capacités à jouer un rôle central dans le soutien à la relance économique. À ce titre, le DG de l'Anerm a tenu à souligner que «l'Agence prospecte les offres d'emploi, d'autant que ses agents ont réussi, lors de leurs sorties sur le terrain, à assurer 60 500 offres d'emploi. L'opération d'insertion professionnelle (dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle-Daip), a atteint un taux de 98.70% jusqu'à fin novembre, précisant que ce dossier sera définitivement clos à la fin de l'année en cours. Alors que 2 200 000 chômeurs ont bénéficié de l'allocation chômage».