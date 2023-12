Dans un communiqué transmis à notre rédaction, le ministère de la Défense nationale, indique qu'un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar, en 6eme Région militaire, deux terroristes. Ces derniers, précise la même source, « activaient dans des groupes terroristes à l'étranger. Il s'agit, en l'occurrence, des dénommés M.Salek dit Mouloud et N. Sid Ali alias Moad». Dans le même contexte, ajoute le MDN, « un détachement de l'ANP a découvert, lors d'une opération de recherche et de fouille à Bouira, huit casemates servant d'abris aux terroristes, contenant des substances explosives». Le MDN a annoncé également qu'un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté à Mostaganem». On retient que ce bilan, auquel s'ajoutent les opérations liées à la lutte contre la criminalité organisée multiforme, entre dans le cadre de la dynamique des efforts soutenus de l'ANP ayant exécuté, durant la période du 20au 26 décembre, plusieurs opérations lesquelles ont abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national. Ainsi outre les résultats relatifs à la lutte antiterroristes, l'ANP, agissant contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic, «des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, lors d'opérations exécutées à travers les Régions militaires, 26 narcotrafiquants, et ont mis en échec des tentatives d'introduction de sept quintaux et 22 kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 65 005 comprimés psychotropes ont été saisis».