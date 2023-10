Les personnes aux besoins spécifiques souffrent dans leur vie quotidienne. Ce mal vécu tous les jours, dans les administrations, dans les transports et dans toute la place publique en général a été à l'ordre du jour de la dernière session de l'Assemblée populaire de wilaya qui a, d'ailleurs, présenté des recommandations visant à sortir cette catégorie de l'isolement qui la frappe, malgré les efforts consentis ces dernières années. En fait, dans son intervention devant les élus, le président de l'APW, Mohamed Klaleche a, d'emblée, planté le décor, en affirmant que la situation des personnes à besoins spécifiques dans notre wilaya nécessite une attention particulière, d'autant plus que les textes de lois pour la protection des handicapés existent depuis de nombreuses années, mais demeurent toujours insuffisants et peinent à être exécutés. Cette absence d'exécution des lois s'explique, toutefois, par le manque de coordination des différents intervenants. Jusqu'à présent, l'on continue hélas de croire que la vie des personnes aux besoins spécifiques est l'affaire exclusive de la direction de l'action sociale. Une croyance qui bloque tout le processus d'amélioration de la vie de cette catégorie. Il est important que les handicapés reçoivent leurs pensions mais il est aussi nécessaire de faciliter leur intégration dans la vie publique. Ce qui n'est hélas pas encore le cas au vu des difficultés que ces derniers rencontrent dans les administrations, les transports et autres lieux. Ces places publiques ne sont, pour l'instant, pas équipées de commodités réservées aux personnes aux besoins spécifiques. Il y a des places réservées aux handicapés dans les bus, mais encore faut-il qu'il trouve le moyen d'y monter ou de se déplacer dans les gares. L'une des causes principales de ce retard accusé en rapport aux pays développés a été évoquée par Klaleche qui a en effet déploré que «les personnes à besoins spécifiques souffrent toujours de plusieurs problèmes du fait de leur mise à l'écart lors de la préparation de lois les concernant». Cette catégorie souffre, explique-t-il, «d'absence d'infrastructures et de commodités pour faciliter leur autonomie».

Ce qui fait, précise-t-il, qu'elle vit un calvaire quotidien, même s' il y a eu des efforts en matière de leur prise en charge, car dans la réalité, ces efforts sont loin de leur permettre de vivre dans la décence et la dignité humaine. Il citera à ce sujet quelques faits vécus au quotidien à l'instar des nombreux manquements tels que la prise en charge sanitaire, l'emploi en passant par l'inaccessibilité au matériel orthopédique, le logement et les structures d'accueil et de formation. Cela sans parler de l'inadaptation du système scolaire avec cette frange vulnérable de la société. Aussi, des recommandations ont été présentées à l'instar de la nécessité d'un côté d'appliquer les lois en ce qui concerne, notamment l'accès des personnes à besoins spécifiques à l'emploi. La loi algérienne oblige les entreprises à employer les personnes handicapées au sein de leur entreprise à hauteur de 3%, mais en réalité rien n'est fait sur le terrain. D'un autre côté, l'APW préconise d'instaurer la régularité dans le versement de la pension estimée à 12000 dinars, ainsi que sa révision à la hausse afin de garantir leur autonomie. Cette prime devrait, selon l'APW, atteindre au moins le Snmg, avec à l'appui la résolution de tous les problèmes liés à la couverture sociale.