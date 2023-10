La deuxième édition du Salon international de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de l'emballage de l'Est, inaugurée depuis jeudi dernier à la salle Ahmed Bey à Constantine, avec la participation de 157 exposants algériens et étrangers, a été clôturée hier. Les divers responsables de stands présents à cette édition ont exposé des produits agricoles crus, transformés ou emballés, des produits chimiques à usage agricole, des équipements et du matériel industriel dont une partie est exportée vers des pays africains.

Agrest-Expo a été une opportunité de rencontres et de complémentarité entre agriculteurs et industriels et de présentation des dispositifs publics de soutien et d'offres des institutions bancaires et compagnies d'assurances. Cette session a également connu 40 représentants de marques étrangères de plusieurs pays dont la Chine, la Turquie et l'Italie et s'inscrit dans la démarche de la sécurité alimentaire du pays. Comparativement à la première édition, le nombre d'exposants a enregistré un accroissement de 25%. Le salon a été inauguré par le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, lors de laquelle il a annoncé que «les autorités de la wilaya prévoient la création de nouveaux bassins aquatiques pour l'irrigation des cultures agricoles». Cette mesure, a-t-il précisé, «vise à contrer les effets négatifs de la sécheresse qui ont gravement affecté la production au cours de la saison précédente». Pour optimiser cette initiative, on prévoit l'utilisation des eaux de barrages et celles provenant des stations de dessalement de l'eau de mer en cours de réalisation dans les wilayas du littoral. Lors de cette visite l'intérêt du chef de l'exécutif a été porté sur un projet ambitieux semble t-il, présenté au stand de la société Fiamas, spécialisée dans la réalisation d'engins motorisés. Il s'agit d'un tricycle motorisé destiné à la vente de légumes, de fast-food et de poissons.

Un modèle innovant avec la possibilité d'aller vers l'ouverture de postes d'emplois. Ce salon a été également l'occasion, pour les investisseurs qui ont pu exposer des produits agro-alimentaires fabriqués localement. À titre d'exemple, «Vinaigrerie de Constantine, qui, non seulement a réussi a couvrir toutes les demandes dans le pays, mais s'est lancé dans l'exportation vers la Libye et la Tunisie. Et pas seulement; cette entreprise a aussi exporté ses produits sous forme de matière première au Sénégal, en France et en Belgique. L'entreprise compte élargir ses activités vers d'autres pays de l'Afrique, comptant avoir le dernier mot quant aux obstacles rencontrés et relever le défi.