La circulation automobile sur la voie rapide Dar El Beïida – Zéralda est au summum de son plein, car, pour une journée ouvrable, c’est curieux, mais elle bouillonne.

Les files sont interminables et agaçantes. Il est exactement onze heures précises. Nous arrivons à Douaouda-marine (Alger), au niveau du barrage de gendarmerie. Il y a foule aux alentours. Dix-huit voitures venant de l’est du pays,, sont arrêtées, et le contrôle des véhicules signalés quelques bornes avant, se poursuit dans un ordre que seuls nos gendarmes réussissent souvent.

Un fait qui parait de prime abord anodin, attire notre attention ; il s’agit d’un jeune militaire qui ouvre le coffre d’une cylindrée et sort, quelques secondes plus tard, un gourdin, mais alors un gourdin d’un poids et d’une taille qui dépassent l’entendement.

Le policier regarde bien cette «arme blanche», car c’en est vraiment, une, et lui pose la question de savoir l’utilité de ce gourdin.

La réponse est toute prête : «C’est mon arme de défense car, là où j’habite, il y a, souvent, des agressions, pas tous les jours mais enfin, il y en a !»

—-Vous croyez ? Vous croyez à ll’auto- défense ? Ce n’est pas recommandé ! Il y a, pour cela, la sécurité … et …Qui arrive souvent en retard ou qui ne répond jamais lorsqu’ elle est appelée au secours.

—-«Oh, non ! Ce nn’est pas ce que vous croyez, croyez mon expérience ! De toutes les façons, vous êtes en infraction. C’est une arme blanche qui va vous être confisquée, et d’autres procédures vont suivre.» répond le gendarme qui appelle l’officier, lequel prend la relève ! Puis, notre tour arrive.

Le contrôle se passe bien et nous voilà déjà loin du barrage et du gourdin, heureusement confisqué par les services de sécurité, vigilants comme tout.