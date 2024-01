La juge a dû s’oublier durant cinq secondes, lorsqu’ elle annonça la suspension d’audience, pour une courte mise en examen, concernant l’affaire de non-paiement de la pension alimentaire d’un drôle d’inculpé ! Or, une magistrate qui s’oublie pendant un moment, doit savoir maîtriser les procédures, toutes les procédures.

En effet, alors qu’elle posa la question relative en la capacité de l’inculpé à régler la somme du montant du chèque, elle prit acte du fait que Djamel. L. Etait incapable de régulariser le montant du chèque. Sur ce, elle jeta un regard furtif, mais éloquent au policier affecté au maintien de l’ordre dans la salle d’audience, i.e. De se mettre juste derrière l’inculpé. Le flic s’exécuta en deux temps trois mouvements. C’est à ce moment-là que, la vigilance et l’expérience du blond conseil de Djamel. L. Entrèrent en jeu. Il ramassa sa serviette, se leva, et se dirigea vers la sortie de la salle d’audience. La juge vit le manège, et n’apprécia visiblement, pas du tout la séquence ! Elle dit tout bas, probablement toute confuse de son comportement : -« Me, je nn’ai pas encore achevé, et levé l’audience ; où allez –vous comme cela ? -Ah, bon ? Vous croyez que je vais attendre la fin de la mise en examen, et la lecture du verdict du justiciable ? Détrompez-vous ! Je n n’ai plus rien à faire ici puisque vous avez déjà décidé du sort de mon jeune client ! »

Un long silence accueillit ces propos. Et comme le conseil fit simplement allusion à l’incident, il reprit de plus belle son attaque en règle : « Mme la présidente, en évitant l’outrage au tribunal, en ordonnant au flic de se mettre derrière mon client, cela voulait tout simplement signifier que votre verdict soi-disant mis en examen, était bel et bien débité ! » L’avocat n’attendra même pas la lecture de la sentence, s’en retourna chez lui, à son cabinet à la rue de « la Liberté » (Alger-Centre) où les clients l’attendaient. Il était quinze heures passées, le moment aussi du café de l’après-midi.

Une gêne atroce mit la juge dans une mauvaise posture, car elle venait ainsi de « se déshabiller », judiciairement parlant, en ordonnant au flic d’encadrer… déjà, l’inculpé, qui bénéficiait, pourtant, à ce moment-là, de la fameuse présomption d’innocence !

Et pan !