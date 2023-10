Les procès de ces derniers temps ont montré plusieurs failles côté population dont l'écrasante majorité ne connait pas les termes juridiques, donnant ainsi la nette impression de ne pas suivre les infos du jour. Un mélange extraordinaire entre la prison, l'emprisonnement, détention préventive, contrôle judiciaire, le réquisitoire, le procureur, la plaidoirie, le juge du siège, le juge d'instruction fait que, entamer une sérieuse discussion avec un citoyen normalement informé, ne vaut pas, des fois, le coup. Aujourd'hui, nous allons commencer par le procureur. Normalement, tout procureur de la République qui apprend un incident qui peut aller jusqu'au crime, donc susceptible de créer un trouble à l'ordre public, doit impérativement être au service de son devoir. Son premier devoir est de s'autosaisir de l'affaire et déclencher l'action publique au nom de la société. Mais la coutume et non la loi, voulait qu'à chaque fois que le devoir sonne l'alerte, un procureur à qui on a appris à appeler la tutelle à chaque «os», faisait tout à l'envers. Où l'appel atterrit aux pieds des hauteurs d'El Biar, où une vigie est de permanence pour cela, ou les instructions se mêlent les pédales. Cependant, nous sommes prêt à mettre la main au feu du seul fait que depuis très longtemps, nous avions suivi pratiquement toutes les sorties des responsables et nous sommes sûr qu'à chaque sortie, ils n'ont eu de cesse de rappeler que si le juge du siège, est, par la force de la loi, indépendant, le procureur est, lui, dépendant de l'exécutif, donc, du ministre de la Justice, alors il ne peut s'en tenir qu'aux maudites instructions, même si ces instructions mènent droit à une impasse.! C'est cela la loi et nul n'y peut rien. C'est pourquoi, nous pouvons assister à un justiciable qui crie victoire lorsque la justice le rétablit dans ses droits, mais jamais publiquement. Par contre, celui qui est renvoyé aux vestiaires, il criera sur tous les toits et terrasses de toutes les rues, boulevards, avenues et places publiques à l'injustice! Et ce constat n'est pas unique chez nous. Il est universel!

Allez comprendre quelque chose dans tout ce méli-mélo juridique, populaire et inexplicable! Lorsqu'on vous dit, à travers chaque perle que la justice est pleine de caprices.