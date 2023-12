Dès son arrivée à la tête de l'État en décembre 2019, le président de la République s'est immédiatement penché sur le dossier des zones d'ombre. Un engagement, très vite devenu l'axe majeur de son mandat, et pour lequel il allait déployer durant près de 4 ans tous les efforts, et mettre en place des programmes ambitieux pour éradiquer ces niches de pauvreté, qui reflétaient une vérité amère, celle d'une partie de la population laissée pour compte durant des décennies. Pour le président de la République, l'amélioration du cadre de vie du citoyen devient une ligne rouge, un cheval de bataille. La tâche n'allait pas être de tout repos. Il y a lieu d'admettre que la situation du pays était loin d'être reluisante. Crise économique aiguë, accompagnée d'une détérioration franche des paramètres de la cohésion nationale, accompagnée de la grande menace de l'épidémie de Covid-19, le tout couronné par une chute drastique des prix du pétrole. Plus qu'un challenge pour le président de la République, qui avait fait du dossier des zones d'ombre, un message d'espoir et de combat dépourvu de toute forme de populisme et de démagogie. Une voix nouvelle, un discours clair, et des actions concrètes sur le terrain, feront découvrir aux Algériens, les formes d'une nouvelle gestion et de gouvernance.

Cela étant, l'établissement des états des lieux fait état de quelque 15 000 zones d'ombre habitées par 8,5 millions de citoyens, pour lesquelles les actions de la première année des programmes de développement s'établissent autour du lancement de plus de 2 200 projets. Selon les chiffres officiels, le nombre des opérations achevées dans le cadre des programmes de développement des zones d'ombre s'élève à 1 256 projets pour un montant de 15, 95 Mds DA au niveau de 1 014 zones d'ombre et au profit de 716 000 citoyens, et ce, sur un total de 11 815 projets inscrits pour une enveloppe de 207 mds DA portant sur 9 502 zones. La promotion des zones d'ombre entre alors, dans une nouvelle ère où l'instruction centrale s'articule autour de la coordination entre tous les services de gestion des collectivités locales. L'objectif étant de créer une synergie forte, susceptible de concrétiser les orientations du président de la République, notamment en matière de désenclavement, d'alimentation en eau potable, d'amélioration des conditions de scolarité et de transport, de couverture sanitaire et d'aménagement de structures pour jeunes. Des actions qui seront soutenues durant

3 ans par des plans d'urgence incluant des opérations à court et à moyen terme ayant permis de réaliser, dans des délais record, 30 277 projets à travers 10 917 zones au profit de 5,9 millions d'habitants avec une enveloppe de 359 milliards de dinars, au cours de l'année 2022. Il va sans dire, que cette nouvelle gouvernance a eu le mérite de révolutionner le développement local et d'installer de nouveaux paradigmes de gestion qui gravitent autour de l'impératif de faire passer la gestion des collectivités locales à une gestion d'entreprises générant des ressources nécessaires pour couvrir les dépenses, et abriter les leviers nécessaires à un essor pérenne. Pour ce faire, des mesures profondes ont été mises en place pour sortir les wilayas en difficulté de développement de leur marasme, à l'image des enveloppes conséquentes de 113 milliards de dinars allouées à celle de Khenchela, et de 218 milliards de dinars pour la wilaya de Bouira, pour ne citer que celles-là.