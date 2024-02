Le tueur silencieux fait encore des ravages ! Depuis le mois d’octobre dernier, le monoxyde de carbone a semé la mort en Algérie, faisant 80 victimes selon les derniers chiffres de la Protection civile. Malgré un hiver clément, ce gaz invisible et inodore continue de faire des carnages, rappelant aux familles algériennes le danger latent qui plane sur elles.

La tragédie la plus récente s’est déroulée à Mascara, où une fillette de seulement 6 ans a succombé à une intoxication au CO. « Cette semaine, entre le 1er et le 7 février, les services de la Protection civile ont enregistré le décès de cette jeune victime ainsi que l’inconfort de 70 autres personnes affectées par les émanations de gaz », indique le chargé de la Communication à la Direction générale de la Protection civile, Youcef Abdat. Face au retour du froid, le danger s’intensifie, et le risque de nouvelles pertes humaines demeure imminent. Ce « Serial Killer », frappe sans avertissement, laissant peu de chance aux victimes de réagir. Conscients de cette menace, les pompiers intensifient leurs campagnes de sensibilisation à travers tout le pays, prodiguant des conseils vitaux pour éviter les risques liés à ce gaz mortel.

Malgré ces efforts, de nombreux citoyens continuent de sous-estimer la gravité de la situation, ignorant les normes de sécurité et de maintenance. Les installations défectueuses, souvent bricolées par des amateurs sans scrupules, deviennent des pièges mortels. Les images publiées par les pompiers après leurs interventions témoignent des conséquences tragiques de cette négligence. Il est crucial que chacun prenne conscience de la menace que représente le monoxyde de carbone et agisse en conséquence, en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité. La prévention reste le meilleur remède contre ce tueur silenc2ieux, afin d’éviter que d’autres vies ne soient fauchées par ce fléau invisible. Cependant, le danger ne provient pas uniquement de la négligence individuelle. Les appareils de chauffage et chauffe-bains non conformes constituent également l’une des principales causes de ces tragédies. Le marché est saturé de contrefaçons, mettant insidieusement en péril la vie des foyers qui les utilisent sans le savoir. Dans une récente offensive, le ministère du Commerce a pris des mesures drastiques en saisissant des appareils non conformes lors d’opérations coup de poing. Ces actions révèlent l’ampleur du trafic et la nécessité de lutter contre ce fléau. Malheureusement, même les détecteurs de monoxyde de carbone censés alerter du danger se révèlent souvent inefficaces, n’étant que de simples gadgets sans réelle utilité. Face à cette situation critique, le département du commerce a dressé une liste noire des marques d’appareils de chauffage, chauffe-bains et détecteurs de CO non conformes, ordonnant leur retrait immédiat du marché. Néanmoins, de nombreux produits ont réussi à échapper à cette surveillance, certains commerçants allant même jusqu’à trafiquer des produits contrefaits pour les vendre comme authentiques. Le récent démantèlement d’une association de malfaiteurs à Reghaia, spécialisée dans la fabrication de faux produits électroménagers, met en lumière la gravité de la situation. Ces produits dépourvus de normes de sécurité représentent un danger imminent pour la population. Il est impératif de redoubler d’efforts pour mettre fin à ce carnage qui endeuille trop de familles. Des mesures plus strictes et des sanctions sévères sont nécessaires pour dissuader les fabricants et les commerçants malveillants de mettre en danger la vie des citoyens. La sécurité des foyers algériens doit être une priorité absolue, et seule une action concertée de toutes les parties prenantes permettra de venir à bout de ce fléau. Il y a urgence…