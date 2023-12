Les phases liées aux équipements et aux essais techniques seront-elles lancées imminemment? Rien n'indique le contraire, si l'on prend en considération l'état des lieux actuel du projet qui connaît un taux d'avancement notable. De prime abord, l'on fait état de l'achèvement de l'étape portant sur la mise en place de la structure géante devant abriter la station de dessalement de l'eau de mer de Cap Blanc dans la municipalité d'Ain El Karma, localité située à l'extrême ouest de la wilaya d'Oran.

«Les équipements de cette station seront réceptionnés à partir de la fin du mois en cours», a-t-on fait savoir lors de la visite d'inspection et de travail effectuée en ce début de semaine par le wali d'Oran, Saïd Sayoud. Les travaux, portant sur la construction de cette station de dessalement, connaissent donc un taux d'avancement appréciable, se l'on se réfère aux recommandations requises. Ces derniers (travaux, Ndlr) ont, selon le wali, atteint le seuil de 60%. Si le gros oeuvre est totalement achevé, la vision est d'autant futuriste que l'on songe d'ores et déjà aux essais techniques dont le chef de l'exécutif a annoncé le lancement à partir du mois d'octobre de l'année prochaine. En rendant visite à ce chantier en question, Saïd Sayoud a résumé l'état des lieux, soulignant que «les travaux, portant sur la réalisation de la station de dessalement de l'eau de mer de Cap Blanc, sont en constante progression». Implantée dans l'extrême ouest du chef-lieu de la wilaya, d'Oran, plus précisément à Cap Blanc dans la municipalité d'Aïn El Karma, cette station a une capacité de production de 300 000 mètres cubes d'eau par jour. Le coup d'envoi du projet a été donné par le président Tebboune personne au mois de juin 2022. Avec une cadence effrénée, le chantier n'a, depuis, pas connu un quelconque arrêt ne serait-ce que pour telle ou telle raison si petite soit-elle, à telle enseigne que l'on a, en l'espace d'un temps record, achevé l'ensemble des travaux relatifs à la réalisation des ouvrages de base, le génie civil et le gros oeuvre constitué d'une masse en béton dur. Il en est pratiquement de même pour l'ossature en béton armé dont les travaux ont, jusqu'ici, atteint un taux de 60%. Le chantier a été confié aux filiales du groupe Sonatrach, la Société nationale de génie civil et du bâtiment (GCB) et à l'Entreprise nationale des grands travaux pétroliers (Engtp). Ceci dit, que ladite station sera réalisée par le génie, le savoir-faire et la main-d'oeuvre algériens. Le wali a, dans une autre visite qu'il a rendu à ce chantier, souligné que «cette station est réalisée entièrement par des Algériens, y compris les ingénieurs et le personnel d'exécution. Le projet devrait être achevé dans un délai ne dépassant pas 24 mois et devrait être réceptionné à la fin de l'année 2024, en prenant en considération les délais fixés. Cette infrastructure contribuera à répondre aux besoins en eau potable des populations de la région ouest de la wilaya, notamment des daïras de Boutlélis et de Aïn El Türck. D'une capacité de production de 300 000 m3 par jour, la station de Cap Blanc vient en appoint, en s'ajoutant aux stations d'El Mactaâ produisant plus de 300 000 m3 par jour) et Kahrama, dans la commune d'Arzew, celle ci produit une quantité quotidienne de l'ordre de 90 000 m3. La station de Cap Blanc consolidera la couverture des besoins de l'ouest du pays en cette ressource à la fois vitale et indispensable. Cette nouvelle station renforcera l'alimentation en eau potable des wilayas d'Oran, Mascara, Relizane, Aïn Témouchent et Tiaret. Ledit projet a été décidé par le président de la République, portant sur le choix de cinq wilayas prioritaires, en vue de créer cinq stations de dessalement de l'eau de mer d'une capacité de 300 000 m3 par jour chacune. Il s'agit, en plus du projet d'Oran,, des stations de Fouka et de Boumerdès, au Centre, ainsi qu'à El Tarf et à Béjaïa, à l'Est.