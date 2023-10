Il y a quelques années de cela, feu Nasser Eddine Bouden, disparu durant le passage du «Covid-19», était procureur de la République près le tribunal de Blida, et brillait de mille feux par son efficace action quotidienne au vu et au su de tous les justiciables.

En 1er lieu, les services de sécurité tous corps confondus, s'adonnaient à leurs tâches sans rechigner, comprenant qu'après tout, le sacro-saint principe que le procureur de la République était le chef de la police judiciaire et que cette dernière se devait de respecter la loi, donc, respecter le «chef» qui surveillait comme le lait sur le feu, les activités de tous les jours.

Imaginez-vous qu'à l'annonce d'un crime, Bouden se précipitait sur les lieux du drame, donnant l'exemple aux officiers et agents. Il fallait voir ce brave magistrat»debout» dans les sens propre, et figuré du terme, recevoir les citoyens, les écouter, les orienter et même les rassurer parfois.

Un jour, il traversait le couloir menant au bureau du secrétariat du parquet, quand tout à coup, il tomba sur un électricien en train de vérifier les raccordements intérieurs des fils.

Il leva la tête et vit le bonhomme qui travaillait sans aide aucune. «Alors, mon vieux, on bosse tout seul sans la présence, et l'aide d'un collègue qui, au moins, soutiendrait l'escabeau?» Puis, joignant le geste à la parole, Bouden, le procureur, prit à bras- le-corps la petite échelle par le bas donnant plus d'assise, et d'équilibre au travailleur, ravi de cet inattendu coup de main.

Rencontré à Aïn Defla, au siège du parquet général, il rigola un bon coup, lorsque nous lui avions rappelé cette histoire de redressement d'escabeau.

Il sourit et clama, toujours le sourire en coin: «Je suis au service de la société en tout temps, et en toute circonstance!» Chapeau, Nasser-Eddine!