Drôles de débats que ceux vécus, dans la salle d'audiences de la cour d'Alger, sise au Bd «Boussaâd Fernane», au «Ruisseau», la semaine dernière, sous une chaleur ambiante et exaspérante, devant les membres du tribunal criminel qui a entendu quatre accusés de séquestration et de coups et blessures volontaires d'un jeunot qui gouté au feu de la trouille, laquelle, causera une incapacité de dix- sept jours. D'un côté, les trois juges du siège, et les quatre jurés de l'autre, ainsi que le procureur général avaient une mission délicate. Le tribunal criminel écoutant toutes les parties en conflit, avant de requérir durement contre eux. Il a même réclamé une peine allant dans le sens prévu par les articles 291 et 266 du code pénal! A l'issue des débats, ce fut une bataille âpre et ardue que se livrèrent les sept membres de la composition criminelle, à huis-clos, s v p! Vingt questions furent posées avec plus de «non» que de «oui»! Le représentant du ministère public avait requis une peine d'emprisonnement de sept ans et de très fortes amendes contre les quatre accusés. Le verdict était bien loin, bien loin des espoirs du fougueux procureur, qui rappelait le fameux procureur général, Med Khellafi, aujourd'hui, toujours en robe noire, celle de l'avocat. Le verdict a été de « deux ans de prison, et une forte amende!» En appel, c'est une autre histoire qui va apparaitre durant les débats, et des coups de théâtre peuvent surgir avec des éléments que le 1er procès n'a pas dévoilés. Peut-être, et encore, ce n'est qu'une éventualité»! Et ce procès aura été le spécimen des joutes judiciaires dont les non- initiés ignorent le pourquoi, le comment du verdict pris en toute liberté, et en connaissance de cause! Et pour être calmés de suite, disons qu'il n'y a qu'un moyen pour critiquer cette sentence: c'est l'introduction d'un pourvoi en cassation, et la partie mécontente, en premier.