L’État renforce son engagement en matière de solidarité. Une enveloppe colossale de 200 milliards de dinars a été mobilisée pour financer une série de programmes d’aide et de projets sociaux, a annoncé la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Soraya Mouloudji. Elle s’exprimait en marge d’une réunion de coordination avec les cadres de l’Agence de développement social (ADS), consacrée au suivi et à l’évaluation de ces programmes. Une démarche qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République, axé sur le développement social et la préservation des acquis en matière de solidarité nationale. Elle vise à renforcer les mécanismes d’aide et d’accompagnement, tout en s’appuyant sur des stratégies ciblées. Parmi les dispositifs phares figure l’allocation forfaitaire de solidarité, destinée à plus de 1,4 million de personnes en situation de vulnérabilité, notamment celles atteintes de handicap physique. Cette aide vise également à garantir une couverture sociale aux bénéficiaires et à leurs ayants-droit. Pour améliorer la couverture territoriale, la ministre a ordonné la mobilisation de 294 cellules de proximité de solidarité, auxquelles s’ajouteront 17 cellules supplémentaires déjà en cours d’activation. Objectif : atteindre 341 cellules d’ici la fin 2025, avec, à la clé, la création de 120 emplois directs et 232 postes supplémentaires pour combler les besoins existants. Le programme prévoit la réalisation de 340 projets de développement, dont 222 nouveaux dès 2025, avec un accent mis sur les zones à besoins spécifiques. Les initiatives incluent des projets d’infrastructure (éclairage public, eau potable, énergie solaire, assainissement), mais aussi des ateliers générateurs de revenus pour les femmes, l’équipement d’écoles coraniques et la création d’espaces scientifiques, culturels et sportifs. Par ailleurs, 892 ateliers seront réalisés dans le cadre des travaux d’utilité publique à forte intensité de main-d’œuvre, destinés aux jeunes sans qualification. Ces travaux offriront près de 9 000 emplois. Le secteur prévoit, aussi, de «réaliser 892 ateliers dans le cadre du programme de travaux d’utilité publique à forte intensité de main d’œuvre». Des perspectives prometteuses s’ouvrent également pour «les petits entrepreneurs et artisans locaux». « Les ateliers prévus dans le cadre des travaux d’utilité publique à forte intensité de main-d’œuvre visent la création de 8 833 postes d’emploi temporaire, au profit des catégories sociales vulnérables non qualifiées», annonce le communiqué du ministère. Ces bénéficiaires auront droit à une couverture sociale complète pendant une année, incluant leurs ayants-droit, assurant ainsi un filet de sécurité et une véritable opportunité d’insertion économique. Lors de cette réunion, la ministre a instruit d’«accélérer l’opération de coordination entre les différents secteurs concernés par le versement de la prime de scolarité aux bénéficiaires, ainsi que la préparation anticipée des moyens logistiques et organisationnels, y compris l’interconnexion des bases de données sectorielles». Mouloudji a également ordonné «le lancement du processus de recrutement au niveau de l’ADS et des annexes régionales pour pourvoir les postes vacants, conformément au plan de recrutement au titre de l’année 2025». La ministre a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de «concrétiser le programme de formation pour l’année 2025 au profit des agents de l’ADS, en vue de renforcer leurs capacités et compétences, de déterminer avec précision les besoins et les spécialités et d’établir rigoureusement le calendrier annuel de répartition des sessions et modules de formation».