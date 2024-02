L'Expression: Vous assistez à ce séminaire sur l'évaluation des efforts qui ont été déployés au niveau de nos lycées depuis les trois premiers mois de l'année. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt la récapitulation de ces trois mois d'enseignement et entendu, il y a un instant, le responsable du secteur se satisfaire de ces premiers résultats. Partagez-vous ses appréciations et son optimisme?

Djelloul Chenouf: J'ai pris connaissance de cet exposé sur ce qui a été fait en classe pendant ce premier trimestre, et je pense qu'au regard des résultats obtenus, il y a, en effet, lieu de se réjouir. Je trouve, par ailleurs, cette façon d'associer pour juger de la qualité du travail de nos enfants, professeurs, inspecteurs, syndicats et parents d'élèves, très intéressante. Elle rend les résultats plus probants et l'évaluation plus objective.



Ainsi, les parents d'élèves à travers votre analyse, pensent que les prochains résultats seront meilleurs. On voudrait savoir sur quoi vous vous appuyez pour émettre un tel jugement?

Il y a d'abord les structures d'accueil. Les années précédentes, nombre d'établissements se plaignaient d'un manque de classes. Ce manque entraînait une surcharge qui rendait la tâche du professeur difficile. L'autre facteur a trait à la qualité de l'enseignement. Avant, le secteur confronté à un déficit en enseignants recourait, pour combler le vide, à des vacataires et des contractuels, c'est-à-dire à du personnel sans formation ni expérience pédagogique réelle. Ces deux facteurs influaient assez négativement sur le rendement en fin d'année. Aujourd'hui, les choses ont changé. La volonté de mettre fin à cette situation hautement préjudiciable au secteur s'est traduite dans les faits par la réception de nouveaux projets et de nouveaux équipements. Résultat: nos établissements disposent de plus d'espace pour accueillir tous les élèves sans surcharge. Dans la foulée, en formant de nouveaux enseignants, le déficit en personnel signalé au niveau de certains établissements s'est résorbé. Conclusion: la qualité des cours s'en est trouvée très nettement améliorée. Vous noterez que je n'aborde même pas les cantines, le transport scolaire qui sont eux aussi des garants d'une bonne scolarisation et de succès en fin d'année. Leur amélioration a des impacts vérifiables dans les résultats pédagogiques.



Quel est le rôle exact de l'association des parents d'élèves dans l'amélioration de la situation qui prévaut dans nos établissements depuis cette rentrée?

Notre rôle est simple, il est celui d'un partenaire social de l'école. Nous servons de trait d'union entre les élèves, l'administration, l'APC, les profs et la direction de l'éducation. Nous sommes ainsi les mieux informés des difficultés rencontrées par les élèves dans leur scolarité et nous intervenons pour proposer des solutions. Il arrive aussi que l'on constate quelques déficiences dans l'enseignement, comme c'est le cas pour les langues étrangères ou les matières scientifiques, notamment les maths. Et là aussi nous agissons en organisant des activités parascolaires, d'ordre culturel ou sportif, ou des excursions pour combler les lacunes observées. Mais nous intervenons également dans un cadre plus large comme veiller sur la sécurité des établissements hors enceinte.

Ainsi, on est loin de ces années où les grèves répétitives paralysaient le secteur?

Nous sommes et serons toujours disposés à appuyer un mouvement de revendication, qu'il vienne de l'administration elle-même ou des profs. Mais, cependant, nous ne voyons pas l'utilité d'adosser ces revendications à un mouvement de grève. Les grèves, en général, ne vont jamais dans l'intérêt de l'élève. Aussi faisons-nous tout pour qu'on n'en arrive jamais-là.

L'association était omniprésente à l'échelle nationale. L'est-elle toujours?

Nous le pensons. L'assemblée générale qui se tient tous les cinq ans pour son renouvellement et son agrément s'est tenue le 30 septembre dernier à Blida. Nous allons essayer d'être présents dans les 50 wilayas. Avant l'association ne l'était que dans les 48 qui existaient alors.