Un procureur général est demandé pour discuter d'un problème qui a surgi entre une procureure-adjointe de la République, et un citoyen au parfum de tout ce qui touche à la marche de l'appareil judiciaire. Il était onze heures quinze minutes. La vieille secrétaire affectée au parquet général, avait un sérieux problème et était passée auparavant devant le vieux fonctionnaire de l'institution pénitentiaire, lequel avait confirmé la présence du responsable dans son bureau. Elle entra quelques longues minutes, puis ressortit, les lèvres tombantes. Elle essaya de cacher un regard déjà, fuyant, affirmant que le procureur général était en réunion, «dehors»! L'attitude de l' appariteur probablement confus d'avoir menti durant le mois sacré de «Chaouel», puisqu'il avait annoncé au visiteur, dix minutes auparavant, que le «patron», était dans son bureau. Et il n'y avait qu'une seule issue pour les entrées et sorties du magistrat. Comment le procureur général a-t-il donc quitté son bureau? À moins que le procureur général ne fut une «hirondelle»! Dépité par la sombre et honteuse attitude d'un soi-disant «ami» de plus de vingt- cinq ans,. e visiteur éconduit décida de s'en retourner vers le domicile. Là, il comptait bien faire une sacrée sieste. Le gus s'était soudain, souvenu que le désormais ex-ami «procureur général», en question était, à ses débuts, un petit... greffier d'une cour «disciplinaire»! Et ce greffier, grâce aux coups de piston, est devenu grand procureur général indisponible pour ses... vrais amis, et certains justiciables.

à méditer!