Endeuillant a été le week-end, celui-ci a été marqué par plusieurs accidents mortels qui ont été enregistrés dans plusieurs routes de l’est et de l’ouest, en plus des incendies. Dans la wilaya de Chlef, une personne a perdu la vie et trois autres ont été blessées dans un accident de la route survenu au niveau de Beladjia, dans la commune de Boukadir, deux localités situées à l’ouest du chef_- lieu de la wilaya de Chlef. Selon les services de la Protection civile, l’accident est dû au dérapage d’un véhicule dans la commune et daïra de Boukadir.

Le bilan fait état d’un décès, la victime ayant été transportée à la morgue, ainsi que de trois blessés qui ont reçu les premiers secours avant d’être transférés à l’hôpital local. Dans la wilaya d’Aïn Defla, six personnes ont été blessées dans un accident de la route survenu sur la route de wilaya N°43, au lieu-dit Pont Noir, dans la commune d’Aïn Défila. Les services de communication de la Protection civile de la wilaya indiquent que «l’accident es tdû à la collision entre deux voitures de tourisme. Le bilan fait état de six blessés qui ont reçu les premiers secours sur place avant d’être évacués vers l’hôpital d’Aïn Défila. Toujours dans la wilaya de Chlef, les équipes d’intervention du centre avancé de secours routier de la wilaya de Chlef sont parvenues, dans l’après-midi de vendredi, à maîtriser un violent incendie qui s’est déclaré dans une voiture de tourisme sur l’autoroute Est-Ouest, au niveau de la région d’El Meslaha.

Les éléments de la Protection civile sont intervenus rapidement pour éteindre le feu, qui a entièrement ravagé le véhicule. L’incendie a causé d’importants dégâts matériels, mais aucune perte humaine n’est à déplorer, selon un communiqué de la direction de la Protection civile de Chlef. Malgré les efforts déployés, les flammes ont gravement endommagé la voiture, tandis que les causes exactes du sinistre restent pour l’instant inconnues. Dans ce contexte, les services de sécurité compétents ont ouvert une enquête approfondie afin d’élucider les circonstances précises de l’incident. À l’est du pays, très précisément dans la wilaya de Skikda, un homme a trouvé la mort et un autre a été blessé avant-hier soir dans un accident de la route survenu au centre de la commune et daïra d’Azzaba. Selon les services de la Protection civile, l’accident s’est produit aux alentours de 21h00, suite au dérapage d’un véhicule qui a fini sa course contre le mur d’une habitation. Le drame a causé le décès d’une personne, transportée à la morgue, tandis qu’un autre individu blessé a reçu les premiers soins avant d’être évacué vers l’hôpital local. A sidi Bel Abbés, huit personnes ont été blessées à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans des compteurs électriques à l’intérieur d’un immeuble de type R+5, situé dans le quartier AADL dans la commune et daïra de Sidi Bel Abbés. Les services de la Protection civile ont indiqué être intervenus à 02h19 pour éteindre un feu de compteurs électriques dans cet immeuble. L’incendie a été maîtrisé et son extension évitée. Huit personnes souffrant de difficultés respiratoires ont été prises en charge sur place avant d’être transférées à l’hôpital local. Dans la wilaya de Laghouat, trois personnes ont été victimes, en fin de semaine, d’une intoxication au monoxyde de carbone émanant d’un chauffe-eau, dans la commune et daïra de Laghouat. Selon un communiqué des services de la Protection civile, les unités sont intervenues à 19h10 suite à un incident d’intoxication au monoxyde de carbone survenu dans un logement situé dans le quartier des 700 logements. L’accident a provoqué l’intoxication de trois personnes, qui ont été prises en charge sur place avant d’être transportées vers l’hôpital local.